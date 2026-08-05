کد خبر: 1372511
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۵:۴۰
اقتصاد » اخبار کلی
گفت‌وگوی «جوان» با ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق بازرگانی قم

مرز‌های زمینی به کمک تجارت خارجی می‌آیند

1 رئیس اتاق بازرگانی قم معتقد است قبلاً میزان روابط تجاری کشورمان با پاکستان به ۲میلیارد دلار می‌رسید، اما حالا هدف ۱۰میلیارد دلاری برای روابط تجاری تعیین شده و در حال انجام است

جوان آنلاین: رئیس اتاق بازرگانی قم معتقد است قبلاً میزان روابط تجاری کشورمان با پاکستان به ۲میلیارد دلار می‌رسید، اما حالا هدف ۱۰میلیارد دلاری برای روابط تجاری تعیین شده و در حال انجام است و افزایش روابط تجاری با کشور‌های دیگر مانند ترکیه، ارمنستان و دیگران نیز در دستور کار قرار دارد. این به معنای بهره بردن از مرز‌های مختلف و رونق تجارت خارجی کشور است. 

دولت وظیفه مدیریت متمرکز و هوشمند مرز‌ها را به وزارت اقتصاد سپرده است و گمرک ایران که تحت نظر این وزارتخانه فعالیت می‌کند، مسئولیت هماهنگی امور را در راستای مدیریت مرز‌ها برعهده دارد و دولت در راستای انجام وظایف محوله، از مدت‌ها قبل به طراحی و بازآفرینی متنوع‌سازی مبادی ورودی- خروجی و مدیریت تجارت خارجی کشور در شرایط جنگی و تحریمی پرداخته است. در زمان جنگ تحمیلی سوم، استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد و مرز‌ها مدنظر قرار گرفت، به نحوی که واردات کالا‌های اساسی و دارو در دستور کار قرار گرفت و جلوی کمبود کالا‌ها در کشور گرفته شد. کارشناسان بر این اعتقادند که باید همین مسیر برای کالا‌ها پیاده‌سازی شود. به این ترتیب، گمرک ایران به عنوان مسئول هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در مبادی مرزی کشور مطرح است. 
تجربه کشور در شرایط جنگی نشان داد؛ مناطق آزاد و مرز‌های کشور دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی هستند که تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته است. به زعم کارشناسان، متنوع‌سازی مبادی ورودی- خروجی کشور اثرگذاری بالایی در رونق بخشیدن به تولید دارد و زمینه را برای افزایش تجارت با کشور‌های منطقه مهیا می‌کند، امری که در نهایت به نفع اقتصاد ملی است و منافع کشور را تأمین می‌کند. 
در همین راستا ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق بازرگانی قم در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به این موضوع که طی جنگ تحمیلی اخیر به درستی از مرز‌ها و مناطق آزاد کشور استفاده شد، تصریح کرد: در شرایط فعلی که کشور بر اثر جنگ تحت فشار قرار گرفته و مبادی ورودی- خروجی کشور در جنوب با مشکل مواجه شده است، استفاده از سایر مرز‌ها برای صادرات و واردات مدنظر قرار دارد. 
وی ادامه داد: ما به عنوان کشوری پهناور با کشور‌های مختلف هم مرز هستیم و با ۱۵کشور مرز آبی و زمینی داریم. این امر به عنوان یک مزیت و فرصت خدادادی مطرح است. بعد از جنگ تحمیلی اخیر برخی کشور‌ها که قبلاً با آنها روابط تجاری کمتری داشتیم، هدف روابط تجاری قرار گرفته‌اند. 
خاکی گفت: متنوع‌سازی مبادی ورودی- خروجی کشور به جهات مختلف برای کشور مزیت دارد. اولین مزیتش این است که گسترش مبادلات با کشور‌های منطقه رخ می‌دهد که به لحاظ افزایش تجارت خارجی کشور اهمیت دارد. 
وی ادامه داد: یکی دیگر از مزیت‌های متنوع‌سازی مبادی ورودی- خروجی کشور این است که زمینه برای بهره‌مندی همه مرزنشینان از مزیت‌های تبدیل شدن محل سکونت‌شان به بستر ورودی- خروجی کشور فراهم می‌شود. به این ترتیب، به جای اینکه فقط مرزنشینان یک منطقه خاص از مزیت‌های مرزنشینی بهره ببرند، مرزنشینان تمام کشور از این امر سود می‌برند. 
رئیس اتاق بازرگانی قم خاطرنشان کرد: هوشمندسازی گمرکات به درستی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. به این ترتیب، کار‌ها با سرعت و سهولت بیشتری انجام می‌شود و زمینه برای رونق تجارت در کشور بیش از پیش به وجود می‌آید. گمرکات به عنوان دروازه واردات و صادرات کشور از اهمیت بالایی برخوردارند و عملکرد آنها تعیین‌کننده سهولت یا سختی تجارت خارجی کشور است. 
خاکی گفت: مرز‌های جنوبی کشور و تجارت دریایی یکی از به صرفه‌ترین گزینه‌ها برای مبادلات خارجی کشور است، اما در شرایطی که مورد حمله دشمن اسرائیلی و امریکایی قرار گرفته‌ایم، لازم است از تمامی ظرفیت‌ها بهره ببریم. در همین راستا، متنوع‌سازی مبادی ورودی- خروجی، تحول در مناطق آزاد و هوشمندسازی گمرکات مثبت ارزیابی می‌شود. 
وی ادامه داد: متنوع‌سازی مبادی ورودی- خروجی کشور به لحاظ تقویت پدافند غیرعامل نیز اهمیت دارد. وقتی مورد حمله دشمن قرار گرفته‌ایم، هر چقدر مبادی واردات و صادرات کشور متنوع‌تر باشد، آسیب‌پذیری کمتری داریم. وابستگی به یک مرز برای مبادلات تجاری به معنای افزایش ضربه‌پذیری کشور است که منافع ملی را خدشه‌دار می‌کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تجارت ، بازرگانی ، پاکستان
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