سیاست تعویق و تقسیط مالیات تناسبی با شرایط جنگی کشور ندارد

جوان آنلاین: نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان معتقد است متأسفانه شاهد هستیم به موازات صدمهای که بخش تولید در کشور بر اثر جنگ خورده است، حمایت از این بخش از سوی دولت در بخش مالیات، تأمین اجتماعی و... مدنظر نبوده و برخی سیاستها مبنی بر تعویق و تقسیط مالیات به اجرا گذاشته شده است، اما این سیاستها با شرایط جنگی کشور تناسبی ندارد.
دولت وظیفه وصول درآمدهای مالیاتی را برعهده دارد و باید از مالیات به عنوان یک ابزار تنظیمگر در راستای رشد اقتصاد ملی بهره ببرد، اما به زعم کارشناسان روند مالیاتستانی همچنان با رویکردهای شرایط عادی از بنگاههای اقتصادی انجام میشود و توجهی به وضعیت جنگی و شرایط تولیدکنندگان ندارد، چراکه بخش تولید با هزینههای بالایی روبهروست. البته اعلام شد دریافت مالیات از بخش تولید با تعویق و تقسیط انجام میشود، ولی به زعم کارشناسان، این سیاستهای حمایتی که در زمان صلح نیز به اجرا گذاشته میشود، در شرایط فعلی بیشتر شبیه یک شوخی است و دردی از بخش تولید را درمان نمیکند.
در همین راستا بهروز پورسلیمان، نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در گفتوگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که بخش تولید نیازمند حمایت جدی و واقعی است، تصریح کرد: در شرایطی که بنگاههای اقتصادی در زمینه تأمین مواد اولیه با مشکلات جدی روبهرو هستند و هزینههایشان به شدت بالا رفته است، امکان پرداخت مالیات را ندارند. بر این اساس، تعویق یا تقسیط مالیات نیز نمیتواند کمککننده باشد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان خاطرنشان کرد: وقتی بخش تولید درآمدی ندارد و تولیدش با مشکل مواجه شده است، چطور میتواند به پرداخت مالیات حتی به صورت اقساطی و در زمان معوق شده اقدام کند؟
پورسلیمان گفت: درست است که سازمان امور مالیاتی وظیفه وصول درآمدهای مالیاتی دولت را برعهده دارد، اما نباید این کار بدون ملاحظه انجام شود. حکمرانی نیازمند درک دقیق شرایط و به اجرا گذاشتن سیاستهای صحیح است، به نحوی که زمینه برای حمایت جدی و واقعی از بخش تولید مهیا شود.
وی ادامه داد: اگر سازمان امور مالیاتی توجهی به شرایط جنگی کشور نداشته باشد و بدون ملاحظه وضعیت وخیم بنگاههای اقتصادی اقدام به اخذ مالیات کند، در نهایت نتیجه منفیاش متوجه کل اقتصاد خواهد شد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان خاطرنشان کرد: کم نکردن مالیات دریافتی از بخش تولید به اندازهای که با شرایط جنگی فعلی تناسب داشته باشد؛ باعث میشود، حیات بنگاههای اقتصادی به خطر بیفتد. بسیاری از بخشهای تولیدی قادر به ادامه حیات نیستند و اقتصاد ملی با مشکل روبهرو میشود.
پورسلیمان گفت: بنگاههای اقتصادیای که بتوانند با زور و زحمت در شرایط فعلی با وجود فشار مالیاتی و بیمهای بالا ادامه حیات بدهند، مجبورند کالاهای تولیدی را با قیمت بالایی عرضه کنند. این به معنای اعمال فشار به مصرفکننده نهایی و تورم بیشتر در کشور است.
وی ادامه داد: دولت و تمامی دستگاههایشان وظیفه دارند سیاستهایشان را در راستای کمک به اقتصاد ملی تنظیم کنند. در این صورت، مقابله با تورم شدنی نیست.
پورسلیمان گفت: به نظر میرسد دولت توجهی به شرایط جنگی ندارد و سیاستهایشان را همانند دوران صلح پیش میبرند. تقسیط و تعویق مالیات تناسبی با شرایط جنگی ندارد و دردی از بخش تولید درمان نمیکند.
وی ادامه داد: اگر سازمان امور مالیاتی واقعاً به دنبال کمک به اقتصاد ملی و تضمین ادامه حیات بخشهای مولد اقتصادی است، باید از فشار مالیاتی بر این بخش کم کند. این امر مستلزم اعمال سیاستهای جدی و واقعی حمایتی است، به نحوی که مبلغ مالیات کم شود و متناسب با شرایط جنگی از بخشهای مولد مالیات مطالبه شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان خاطرنشان کرد: متأسفانه از شواهد این طور برمیآید که دولت هیچ توجهی به وضعیت وخیم واحدهای تولیدی ندارد و فقط به دنبال وصول درآمدهای مالیاتی دولت است. این سیاست درستی نیست و نتایج خوبی برای کشور ندارد.