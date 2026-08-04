کد خبر: 1372506
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تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۸
اقتصاد » اخبار کلی

افزایش حجم تجارت بین ایران و پاکستان به رقم ۱۰ میلیارد دلار

1 رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست کمیته مشترک تجاری ج. ا. ایران و ج. ا. پاکستان گفت: در اردیبهشت ۱۴۰۳، مقامات دو کشور توافق کردند تا حجم تجارت بین آنها به رقم ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

جوان آنلاین: از سازمان توسعه تجارت، محمدعلی دهقان دهنوی، در نشست «کمیته مشترک تجاری» ج. ا. ایران و ج. ا. پاکستان که از ۱۳ تا ۱۴ مرداد در کراچی پاکستان در حال برگزاری است، ضمن قدردانی از جام کمال خان، وزیر بازرگانی پاکستان برای پیگیری جدی و مسئولانه رفع موانع و مشکلات تجاری و توسعه همکاری‌های تجاری دو جانبه بیان کرد: فرصتی دست داد که در این نشست مهم با حضور مقامات و فعالین حوزه تجارت و اقتصاد کشور دوست و برادر پاکستان حضور یابم و در خصوص توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور به تبادل نظر بپردازم.

به گزارش مهر، معاون وزیر صمت اظهار امیدواری کرد: این کمیته به اهداف خود برای فراهم آوردن زمینه توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین ایران و پاکستان دست یابد. این امر مستلزم حضور فعال بخش‌های خصوصی و تجار دو طرف و تعامل سازنده با هدف شناخت بیشتر توانمندی‌ها و نیازمندی‌های یکدیگر و حرکت به سوی همگرایی بیش از پیش است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه افزود: ج. ا ایران و پاکستان، دارای سابقه طولانی و دیرین همکاری اقتصادی، تجاری و سیاسی دو جانبه هستند و امیدواریم اجرایی شدن تصمیمیات کمیته مشترک تجاری ج. ا ایران و پاکستان منجر به گسترش بیش از پیش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور گردد.

وی تصریح کرد: در چارچوب کمیته مشترک تجاری دو کشور بدلیل تنوع موضوعات با تشکیل کارگروه‌های تخصصی ۴ زیر کمیته فنی در قالب زیر کمیته موافقت‌نامه تجارت آزاد، زیر کمیته تجارت و همکاری‌های بانکی، زیر کمیته حمل و نقل و امور گمرکی و زیر کمیته منطقه آزاد با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، گمرک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، مناطق آزاد، اتاق بازرگانی ایران، کشتیرانی ج. ا. ایران، اتاق بازرگانی مشترک ایران و پاکستان و اداره کل صمت استان سیستان و بلوچستان، موضوعات فنی را با همتایان پاکستانی بررسی و متن صورتجلسه کمیته مشترک را نهایی می‌کنند.

دهقان دهنوی اظهار کرد: ترکیب تجارت ایران و پاکستان بیانگر آن است که مبادلات دو کشور متمرکز، مکمل و قابل توسعه است. حدود ۶۲ درصد صادرات ایران به پاکستان بر اقلام انرژی‌محور، پتروشیمی، مواد معدنی و محصولات کشاورزی (گاز نفتی، قیر، بوتان، پلی‌اتیلن، پسته، خرما و نخود) متمرکز است. در مقابل، حدود ۷۰ درصد واردات ایران شامل کالا‌های کشاورزی و دامی دارای مزیت تولیدی در پاکستان است (برنج، گوشت گاو، کنجد، انبه، موز، دام زنده و ژلاتین). این ساختار نشان می‌دهد دو کشور در حوزه‌های انرژی و پتروشیمی از سوی ایران و مواد غذایی و پروتئینی از سوی پاکستان مزیت‌های کاملاً مکمل دارند. در حالیکه حجم تجارت دو جانبه تاکنون بسیار کمتر از ظرفیت بالقوه بوده است.

وی افزود: این ساختار به ویژه در شرایط فعلی می‌تواند در طراحی سیاست‌های تجاری، به ویژه در توسعه مسیر‌های صادراتی و تامین کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولیدی از کشور‌های ثالث و ایجاد فرصت‌های تهاتری با پاکستان، مورد استفاده قرار گیرد.

دهقان دهنوی تاکید کرد: در ۱۰ سال گذشته، حجم تجارت رسمی بین ایران و پاکستان همواره روندی رو به رشد داشته است و در سال‌های اخیر به بالغ بر ۳ میلیارد دلار رسیده است. در اردیبهشت ۱۴۰۳، مقامات دو کشور توافق کردند تا حجم تجارت بین دو کشور به رقم ۱۰ میلیارد دلارافزایش یابد. این موضوع نشان دهنده ظرفیت و پیوند‌های عمیق اقتصادی و تجاری بین دو کشور است که نیازمند برنامه ریزی، تبیین نقشه راه و هماهنگی دقیق بین سازمان‌های داخلی و تجار و بازرگانان دو کشور است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، همکاری در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی، از جمله تولید قطعات خودرو، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات، انرژی و حمل‌ونقل، می‌تواند موجب افزایش صادرات، ارتقای تولید داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای هر دو کشور شود. به‌ویژه تقویت تعاملات در حوزه بازارچه‌های مرزی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، می‌تواند مسیر تجارت رسمی را هموار کرده و از تجارت غیررسمی و قاچاق جلوگیری کند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان عنوان کرد: در کنار صنایع بزرگ، یکی از افتخارات ایران در دهه اخیر، رشد چشمگیر زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد مبتنی بر نوآوری است. این شرکت‌ها با تکیه بر توانمندی جوانان ایرانی، محصولات پیشرفته‌ای را در حوزه‌های تجهیزات پزشکی، دارو‌های بیوتکنولوژی، نانو مواد، سامانه‌های هوشمند و قطعات صنعتی طراحی و تجاری‌سازی کرده‌اند. پارک‌های علم و فناوری ایران به عنوان پل ارتباطی میان دانشگاه و صنعت، الگویی موفق از همکاری‌های سه‌جانبه دولت، دانشگاه و بخش خصوصی ارائه داده‌اند. در شاخص‌های جهانی نوآوری، ایران در تولید محصولات فناورانه رتبه‌های رو به جلویی کسب نموده و بسیاری از محصولات دانش‌بنیان ایرانی توانسته‌اند، استاندارد‌های بین‌المللی را با موفقیت پشت سر بگذارند. جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای انتقال فناوری، انجام پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه و همچنین جذب سرمایه‌گذاری در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام می‌دارد و بر این باور است که هم افزایی میان زیست‌بوم‌های نوآوری ج. ا. ایران و ج. ا. پاکستان، می‌تواند موتور محرک تحول صنعتی در منطقه باشد.

برچسب ها: ایران ، پاکستان ، توسعه تجارت
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