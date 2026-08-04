کد خبر: 1372495
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تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۴
اقتصاد » اخبار کلی

توضیح یک شرکت هواپیمایی درباره تاخیر پرواز بازگشت زائران اربعین

1 همزمان با افزایش سفر‌های هوایی اربعین، گزارش‌هایی از تاخیر چندساعته برخی پرواز‌های بازگشت زائران از عراق به ایران منتشر شده است. در پی پیگیری این موضوع، یکی از شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به بروز نقص فنی در یکی از پروازها، اعلام کرد که هواپیمای جایگزین به فرودگاه نجف اعزام شده و پس از انجام هماهنگی‌های لازم، تمامی مسافران به مقصد منتقل شدند.

جوان آنلاین: در پی انتشار خبری درباره تأخیر چند ساعته پرواز‌های اربعین و سرگردانی مسافران، این موضوع از سوی سازمان هواپیمایی و ایرلاین‌های مربوطه پیگیری شد که در نهایت یکی از ایرلاین‌های مربوطه (کاسپین) علت تاخیر به وجود آمده در پرواز را توضیح داد که در ادامه آمده است:

به گزارش ایسنا، تمامی پرواز‌های اربعین این شرکت مطابق برنامه عملیاتی انجام شده و صرفا یک پرواز در روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ در مسیر نجف، به دلیل بروز نقص فنی با تاخیر مواجه شد.

با توجه به اولویت همیشگی این شرکت هواپیمایی در حفظ ایمنی پرواز، اقدامات لازم برای مدیریت شرایط پیش‌آمده انجام و یک فروند هواپیمای جایگزین به فرودگاه نجف اعزام شد.

همچنین به‌منظور تکریم و حفظ آرامش مسافران، خدمات پذیرایی در ترمینال فرودگاه نجف ارائه شد و اطلاع‌رسانی‌های لازم و مستمر از طریق سامانه پیامکی انجام گرفت.

پس از انجام هماهنگی‌های عملیاتی و اعزام هواپیمای جایگزین، پرواز انجام شد و تمامی مسافران این پرواز به مقصد منتقل شدند.

هواپیمایی کاسپین ضمن عذرخواهی از تأخیر ایجادشده در این پرواز، تاکید می‌کند ایمنی پرواز همواره اولویت نخست این شرکت بوده و تمامی ظرفیت‌های عملیاتی خود را برای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائران و مسافران به کار می‌گیرد.

برچسب ها: شرکت هواپیمایی ، پرواز اربعین ، فرودگاه نجف
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