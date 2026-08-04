سازمان هواپیمایی درباره بلیت ۲۱ میلیونی تهران - اصفهان توضیح داد

سازمان هواپیمایی کشوری در پی انتشار مطالبی درباره فروش بلیت ۲۱ میلیون تومانی در مسیر تهران - اصفهان، اعلام کرد که قیمت مورد اشاره مربوط به یک پرواز مستقیم نبوده، بلکه به یک سفر ترکیبی شامل دو قطعه پروازی مستقل با دو شرکت هواپیمایی متفاوت اختصاص داشته است. نرخ پرواز‌های مستقیم در این مسیر در همان بازه زمانی در چارچوب قیمت‌های متعارف بازار عرضه شده است.

جوان آنلاین: مجید اخوان در گفت وگوبا خبرنگار، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر فروش بلیت ۲۱ میلیون تومانی در مسیر تهران - اصفهان، تاکید کرد: قیمت اعلام‌شده مربوط به یک پرواز مستقیم نبوده، بلکه به یک سفر ترکیبی شامل دو قطعه پروازی مجزا تعلق داشته است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده افزود: مسیر مورد استناد در خبر منتشرشده، یک سفر ترکیبی (Connecting Flight) شامل دو پرواز مستقل تهران - مشهد و مشهد-اصفهان است که توسط دو شرکت هواپیمایی متفاوت انجام می‌شود. از این‌رو، مجموع نرخ این دو قطعه پروازی به اشتباه به‌عنوان قیمت یک بلیت مستقیم تهران- اصفهان مطرح شده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: اطلاعات مربوط به مسیر، شرکت‌های هواپیمایی، زمان پرواز، توقف و قیمت هر قطعه، مطابق ضوابط سازمان هواپیمایی کشوری، به‌صورت شفاف در سامانه فروش بلیت نمایش داده می‌شود و مسافر پیش از خرید به تمامی این جزئیات دسترسی دارد. بنابراین، انتشار قیمت ۲۱ میلیون تومانی بدون اشاره به ماهیت ترکیبی سفر، بیانگر واقعیت بازار پرواز‌های مستقیم داخلی نیست.

وی با بیان اینکه نرخ بلیت پرواز‌های مستقیم تهران - اصفهان در همان بازه زمانی در چارچوب نرخ‌های متعارف بازار عرضه شده است، تصریح کرد: انتشار اخبار مبتنی بر برداشت نادرست از اطلاعات سامانه‌های فروش، می‌تواند موجب ایجاد نگرانی و تشویش افکار عمومی درباره وضعیت قیمت بلیت پرواز‌های داخلی شود.

اخوان با تاکید بر مسئولیت رسانه‌ها در صحت‌سنجی اطلاعات پیش از انتشار، خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به جزئیات فنی پرواز و مشخصات درج‌شده در سامانه فروش، از جمله ترکیبی بودن مسیر و استفاده از دو شرکت هواپیمایی، به انتشار اطلاعات نادرست منجر شده است.