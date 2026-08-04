رئیس جمهور به شایعه استعفای خود پاسخ داد و آن را تکذیب کرد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس جمهور در دومین سال شروع به کار دولت چهاردهم، در گفتگویی تفصیلی با مردم سخن گفته است که قرار است از امشب از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شود.

در تیزر منتشر شده از این گفت‌و‌گو، رئیس جمهور به هماهنگی دولت با نیرو‌های مسلح تاکید کرده و می‌گوید که ما با نیرو‌های نظامی کاملاً هماهنگ هستیم.

پزشکیان درخصوص شایعات مربوط به استفعای خود نیز گفته است: من اگر بخواهم استعفا بدهم آن را اعلام می‌کنم، اما استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد. برخی می‌خواهند بگویند بین ما و رهبری اختلاف است.