جوان آنلاین: در ادامه رایزنیهای فدراسیون جهانی والیبال با طرفهای ذیربط، نقشه راه بازگشت ورزشکاران و مسئولان فنی روسیه به رقابتهای جهانی تدوین شد. این نقشه راه که پیرو بیانیه هشتم ژوئیه ۲۰۲۶ و در پی مشورتهای گسترده با نهادهای مرتبط نهایی شده است، شامل حضور تیمهای ملی مردان و زنان روسیه در لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۷ خواهد بود. تیمهای ملی مردان و زنان روسیه به عنوان تیمهای واجد شرایط در ردهبندی جهانی که تاکنون سهمیه حضور در این رقابتها را کسب نکرده بودند، به جمع شرکتکنندگان لیگ ملتها اضافه خواهند شد.
به گزارش مهر، برای دوره ۲۰۲۷ لیگ ملتها، تعداد تیمهای شرکتکننده در هر دو بخش مردان و زنان از ۱۸ به ۱۹ تیم افزایش خواهد یافت. این افزایش ظرفیت با هدف تضمین حضور تیمهای زنان اسلوونی و مردان فنلاند صورت گرفته است؛ تیمهایی که بر اساس عملکرد خود در فصلهای گذشته جواز حضور در لیگ ملتهای ۲۰۲۷ را به دست آورده بودند. در حال حاضر فرآیند بررسی فرمت مناسب مسابقات برای سازگار کردن رقابتها با این ساختار جدید در جریان است و جزئیات مربوط به آن در ادامه اعلام خواهد شد.
همسو با توصیههای کمیته بینالمللی المپیک، یک برنامه جامع و اختصاصی آزمایشهای ضد دوپینگ برای ورزشکاران روسیه تدوین شده است که تحت نظارت آژانس بینالمللی آزمایش به اجرا در میآید و جزئیات بیشتر درباره نحوه عملیاتی شدن آن در زمان مناسب ابلاغ خواهد شد.
در خصوص حضور در مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۷ نیز فدراسیون والیبال روسیه بهطور رسمی انصراف داوطلبانه خود را از حضور در مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۷ اعلام کرده است و بر این اساس، تیم ملی مردان روسیه با وجود بازگشت به لیگ ملتهای ۲۰۲۷، در مسابقات قهرمانی مردان جهان همان سال حضور نخواهد داشت. بررسیها درباره احتمال حضور تیم ملی زنان روسیه در مسابقات قهرمانی زنان جهان ۲۰۲۷ همچنان ادامه دارد و رایزنیها با کمیته سازماندهی محلی مسابقات، والیبال کانادا، والیبال آمریکا و دیگر طرفهای ذیربط برای ارزیابی شرایط حضور این تیم در حال پیگیری است.
بدین ترتیب، بازگشت روسیه به والیبال جهان در سال ۲۰۲۷ با لیگ ملتها آغاز میشود، هرچند که مسیر حضور این کشور در سایر تورنمنتهای مهم از جمله مسابقات قهرمانی جهان همچنان در حال بررسی میباشد.