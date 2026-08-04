جوان آنلاین: محمدرضا کشوریفرد در گفتوگو با خبرنگار، درباره بحث تعویق یک هفتهای مسابقات لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: یکی دو باشگاه درخواست تعویق بازیها را داده بودند که اصلاً زمانی برای این کار نداریم. ما جام ملتهای آسیا، لیگ نخبگان و قهرمانان آسیا ۲، بازیهای تیم امید و ... را داریم و بازیها به اندازه کافی فشرده برگزار میشود. از طرفی، امسال به دلیل شرایط فصل قبل، لیگ را با حضور ۱۸ تیم برگزار میکنیم.
به گزارش تسنیم، وی افزود: با شرایطی که امسال داریم، نمیدانیم چطور مسابقات جام حذفی را برگزار کنیم! دنبال زمانی برای برگزاری این مسابقات هستیم. البته جام حذفی را برگزار میکنیم، اما به سختی و به شرطی که اتفاقی در کشور نیفتد. بنابراین، با شرایطی که توضیح دادم، مسابقات لیگ از تاریخ ۲۳ مرداد ماه آغاز میشود.
دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد اینکه آیا ورزشگاههای کشور آماده برگزاری مسابقات هستند یا نه؟ گفت: تا جایی که میدانیم، مشکلی وجود ندارد.