جوان آنلاین: به نقل از سیانان؛ موجودی نفت خام شرکتهای نفتی با سرعتی چشمگیر در حال کاهش است. این وضعیت بهویژه در مرکز کاشینگ در ایالت اوکلاهاما، که به عنوان چهارراه خطوط لولهٔ انتقال نفت در آمریکا شناخته میشود به وضوح قابل مشاهده است؛ جایی که سطح ذخایر به میزان قابلتوجهی کمتر از آستانهٔ تنش عملیاتی کاهش یافته است.
سقوط ذخایر نفت کاشینگ
بر اساس گزارش ادارهٔ اطلاعات انرژی ایالات متحده، موجودی این مرکز حیاتی که نفت تولیدی تگزاس از طریق خطوط لوله به آنجا منتقل، قیمتگذاری، ذخیره و سپس به پالایشگاههای سراسر آمریکا ارسال میشود، در هفتههای اخیر به ۱۸.۶ میلیون بشکه سقوط کرده است. کارشناسان تأکید دارند که موجودی زیر ۲۰ میلیون بشکه، فشار مضاعفی بر عملیات این تأسیسات عظیم وارد میآورد و برای انتقال نفت از خطوط لوله، به نیروی فشاری بیشتری نیاز است در چنین شرایطی، در نهایت تنها مواد تهگرفته در کف مخازن باقی خواهد ماند و قوانین فیزیکی مانع از جریان روان نفت از طریق آن خطوط لولهٔ حیاتی خواهد شد.
هشدار دربارهٔ سطح تنش عملیاتی در جهان
کاشینگ تنها مصداق این وضعیت نیست. کایران تامپکینز، اقتصاددان ارشد اقلیم و کالاهای اساسی در مؤسسهٔ کپیتال اکونومیکس، خاطرنشان کرده است که موجودیهای تجاری نفت در سراسر جهان نیز به سطوح تنش عملیاتی نزدیک میشوند و در حال حاضر تنها حدود ۵۷ هفته عرضه را در خود جای دادهاند؛ در حالی که سطح تنش عملیاتی جهانی حدود ۵۵ هفته برآورد میشود.
به باور تامپکینز، بازار نفت احتمالاً این ریسک را کمتر از ارزش واقعی آن قیمتگذاری میکند، زیرا بررسی روندهای تاریخی نشان میدهد که در ادوار پیشین که ذخایر نفت در چنین سطوح پایینی قرار داشته، قیمت نفت معمولاً حدود ۲۰ درصد بالاتر معامله شده است.
نقطهٔ عطف پیشرو و سناریوی جهش قیمت
به گفتهٔ این کارشناس، بدون افزایش چشمگیر و پایدار در جریان انرژی از طریق خلیج فارس، بازار نفت در نهایت به «نقطهٔ عطفی» خواهد رسید؛ دورهای که در آن دیگر امکان جبران عرضهٔ ازدسترفته نفت از طریق کاهش ذخایر وجود نخواهد داشت.
در آن نقطه عطف، تنها راهکار ممکن، جهش شدید قیمت نفت به منظور کاهش تقاضا و بازگشت تعادل به بازار خواهد بود. برای نیل به این هدف، ممکن است قیمت نفت نیاز به فراتر رفتن از مرز ۱۵۰ دلار در هر بشکه داشته باشد؛ رقمی که بسیار فراتر از بالاترین رکورد تاریخی آن محسوب میشود.
کارشناسان تأکید دارند که این سناریو میتواند در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود. با این وجود، در شرایط کنونی، بازار همچنان بر این باور است که راهحل مورد نظر ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در آستانهٔ دستیابی قرار دارد.