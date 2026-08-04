بارش و رعدوبرق در شمال کشور؛ افزایش باد در پایتخت

جوان آنلاین: از وزارت راه و شهرسازی، کبری رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی در تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: از امروز تا شنبه، مناطقی از استان مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی در برخی از ساعتها، بارش پراکنده باران، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی دارند.
وی همچنین از وزش باد شدید و وقوع گرد و خاک همراه با کاهش کیفیت هوا در شرق، شمالشرق و جنوبشرق طی امروز و روزهای آینده خبر داد.
به گفته رفیعی، از پنجشنبه تا جمعه، آبهای دریای خزر، مواج و متلاطم است.
کارشناس هواشناسی از افزایش باد برای امروز بعدازظهر در پایتخت خبر داد و اضافه کرد: کمینه دمای پایتخت ۲۴ درجه ثبت شد و بیشینه دما نیز به ۳۶ درجه بالای صفر میرسد.
وی ادامه داد: خنکترین مرکز استان، اردبیل با دمای ۹ درجه بالای صفر و گرمترین مرکز استان نیز، اهواز با دمای ۴۹ درجه بای صفر ثبت شد.