تراشتگن به آژاکس پیوست

جوان آنلاین: باشگاه بارسلونا رسما انتقال مارک آندره تراشتگن سنگربان باتجربه آلمانی خود را به آژاکس تایید کرد.

به گزارش ایسنا، به این ترتیب تراشتگن به دوران طولانی مدت حضورش در بارسلونا پایان داد و تصمیم گرفت که راهی لیگ هلند شود تا پیراهن آژاکس را برتن کند.

این دروازه‌بان آلمانی افتخارات زیادی با آبی اناری‌ها به دست آورد. البته او در دو فصل اخیر به خاطر آسیب دیدگی کمتر فرصت بازی کردن پیدا کرد و در نهایت مجبور به جدایی از این تیم شد.

مارک آندره ترشتگن در تابستان سال ۲۰۱۴ از بوروسیا مونشن‌گلادباخ به بارسلونا پیوست و طی بیش از یک دهه حضور در این باشگاه، به یکی از موفق‌ترین و تأثیرگذارترین دروازه‌بانان تاریخ آبی‌واناری‌ها تبدیل شد. او با واکنش‌های فوق‌العاده، مهارت بالا در بازی با پا و توانایی هدایت خط دفاع، نقش مهمی در موفقیت‌های بارسلونا ایفا کرد.

در طول دوران حضورش در بارسلونا، ترشتگن بیش از ۴۰۰ بازی برای این تیم انجام داد و در سال ۲۰۲۴ به جمع معدود دروازه‌بانانی پیوست که به این رکورد رسیده‌اند. او در این مدت موفق شد ۷ قهرمانی لالیگا، یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، یک قهرمانی جام جهانی باشگاه‌ها، یک سوپرجام اروپا و چندین قهرمانی در جام حذفی و سوپرجام اسپانیا را با بارسلونا تجربه کند.