پالایش نفت خام روسیه در ژوئیه، در پی گسترش حملات پهپادی اوکراین از پالایشگاه‌ها به نفتکش‌ها، خطوط لوله و زیرساخت‌های صادراتی، به پایین‌ترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته رسید.

جوان آنلاین: پالایشگاه‌های روسیه در ژوئیه حدود ۳.۶ میلیون بشکه در روز نفت پالایش کردند که پایین‌ترین سطح ماهانه از ماه مه ۲۰۰۲ و تقریبا یک سوم کمتر از میانگین فصلی است. بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، پالایشگاه‌های روسیه معمولا بین ۵.۳ تا ۵.۶ میلیون بشکه در روز در مدت مشابه، نفت پالایش کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، اوکراین در ژوئیه به ۱۸ پالایشگاه روسیه حمله کرد و از رکورد ماهانه قبلی ۱۷ حمله که در ماه می‌ثبت شده بود، عبور کرد. اهداف شامل پالایشگاه با ظرفیت ۴۴۰ هزار بشکه در روز اومسک، بزرگترین پالایشگاه روسیه، در بیش از ۲۵۰۰ کیلومتری مرز اوکراین بود. پهپاد‌های اوکراینی همچنین پنج نفتکش بزرگ، پنج قطعه زیرساخت بندری و دو خط لوله را در طول ماه میلادی گذشته هدف حمله قرار دادند. بلومبرگ در ژوئیه، ۳۰ حمله به زیرساخت‌های نفتی روسیه را شمارش کرد که دومین رکورد ماهانه بالا از زمان آغاز جنگ بود.

نیرو‌های اوکراینی در نیمه اول ژوئیه بر روی پالایشگاه‌ها متمرکز شدند و سپس در اواخر ماه، به هدف گرفتن نفتکش‌ها و لجستیک صادرات پرداختند. به گفته سرگئی واکولنکو از «مرکز کارنگی روسیه اوراسیا»، حمله به پالایشگاه‌ها در هفته پایانی از سرگرفته شد و سه تاسیسات بزرگ در سه روز آخر ژوئیه و چهار مورد دیگر در آخر هفته گذشته مورد حمله قرار گرفتند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، هفته گذشته، روسیه ممنوعیت بیشتر صادرات دیزل و بنزین را تمدید کرد تا از کمبود داخلی جلوگیری کند، زیرا اختلال فعالیت پالایشگاه‌ها باعث کاهش تولید سوخت شده است. کاهش پالایش همچنین تولیدکنندگان را به صادرات حجم بیشتری از نفت خام مجبور کرده و فشار بر بنادر و ناوگان نفتکش‌ها را که قبلا توسط حملات اوکراین مختل شده‌اند، افزایش داده است.

بلومبرگ گزارش کرد تنها چهار نفتکش در هفته منتهی به ۲۶ ژوئیه، نفت خام را در نووروسیسک بارگیری کردند که در مقایسه با هفت نفتکش و هشت نفتکش در دو هفته گذشته کاهش یافته است. خورخه لئون، رئیس تحلیل ژئوپلیتیک در شرکت «ریستاد انرژی» گفت که روسیه می‌تواند مقداری نفت خام را از طریق بنادر بالتیک تغییر مسیر دهد، اما ظرفیت خط لوله، ذخیره سازی و نفتکش برای جایگزینی تمام حجم صادرات دریای سیاه کافی نیست.