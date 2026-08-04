امروز در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است

جوان آنلاین: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی سازمان هواشناسی، وضعیت آب‌وهوای کشور امروز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ در اغلب مناطق کشور پایدار پیش‌بینی می‌شود و آسمان بیشتر استان‌ها صاف تا کمی ابری خواهد بود.

به گزارش مهر، وی ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات البرز، برخی مناطق شمال‌غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی افزایش ابر و در برخی نقاط رگبار و رعدوبرق پراکنده دور از انتظار نیست.

همچنین در نیمه شرقی کشور به‌ویژه استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، شرق کرمان و بخش‌هایی از یزد، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود. در برخی مناطق جنوبی و جنوب‌غربی نیز وزش باد در ساعات بعدازظهر می‌تواند به‌صورت موقتی شدت بگیرد

از نظر دمایی، روند افزایش نسبی دما در بخش‌های گسترده‌ای از کشور ادامه خواهد داشت و هوای گرم تابستانی در استان‌های مرکزی، جنوبی و شرقی ماندگار خواهد بود.

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است در مناطق گرمسیر از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض تابش مستقیم خورشید، به‌ویژه در ساعات میانی روز، خودداری کنند.

همچنین ساکنان مناطق مستعد گردوخاک، توصیه‌های بهداشتی را برای کاهش اثرات آلودگی هوا رعایت کنند.