جوان آنلاین: به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه در ابتدای سخنان خود با درود به ارواح طیبه شهدا، بهویژه شهدای گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی ایران، اربعین را یک مفهوم عمیق سلوکی و دینی برشمرد و اظهار کرد: واژه اربعین تنها یک عدد نیست، بلکه یک مقام عرفانی است. حتی انبیای الهی برای رسیدن به مقامات عالیه باید مسیر اربعین را طی میکردند.
به گزارش ایسنا، وی با استناد به آیه ۵۱ سوره بقره و آیات سوره اعراف، به میقات چهلروزه حضرت موسی (ع) اشاره کرد و افزود: خداوند در قرآن میفرماید که حضرت موسی ابتدا ۳۰ روز و سپس با اضافه شدن ۱۰ روز دیگر، مجموعاً ۴۰ روز (اربعین) را در میقات سپری کرد تا آمادگی دریافت کلام وحی را پیدا کند. این نشاندهنده اهمیت عدد چهل در تکامل معنوی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اصطلاح چلهنشینی در میان اهل معرفت، تصریح کرد: چلهنشینی به معنای انزوا و دوری از جامعه نیست، بلکه به معنای تمرین اخلاص در عمل به مدت ۴۰ روز است. طبق روایت مشهور پیامبر اکرم (ص)، هر کس ۴۰ روز خود را برای خدا خالص کند (مَن اَخلصَ لِلّه اَربَعینَ صَباحاً)، خداوند چشمههای حکمت را از قلب بر زبان او جاری میسازد.
خسروپناه با تاکید بر اینکه حکمت تنها با درس خواندن به دست نمیآید، گفت: بسیاری از حقایق و حکمتها حاصل اخلاص در عمل است. من همواره به زائران عتبات توصیه میکنم که در حرم امیرالمؤمنین (ع) از ایشان طلب حکمت کنند، چرا که حکمت فراتر از دانش عمومی و نتیجه مستقیمِ کار برای رضای خدا است.
وی در ادامه به تبیین مفهوم اخلاص در زندگی روزمره پرداخت و با ذکر خاطرهای از مرحوم شیخ انصاری، گفت: از ایشان نقل شده که فرمودند من ۳۰ سال است کار مباحی انجام ندادهام. منظور ایشان این بود که حتی کارهای روزمره مثل خوردن، نوشیدن و خوابیدن را با قصد قربت و برای خدا انجام میدادند. اگر ما هم امور کاری، فنی، تخصصی و حتی محبت به خانواده را با نیت الهی انجام دهیم، تمام لحظات زندگی ما به عبادت و فرصتسازی معنوی تبدیل میشود.
خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح جایگاه رفیع زیارت اربعین و پیوند آن با زیارت سیدالشهدا (ع) پرداخت و گفت: در کتاب کامل الزیارات از امام باقر (ع) روایت شده است که اگر مردم میدانستند زیارت امام حسین (ع) چه فضیلتی دارد، از شوق جان میسپردند. این زیارت چنان عظمتی دارد که حتی سلام از راه دور با اخلاص نیز توسط امام پاسخ داده میشود.
وی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) درباره پاداش زائران حسینی خاطرنشان کرد: همین که فرد به قصد زیارت از خانه خارج میشود، با اولین قدم گناهانش آمرزیده میشود. افزایش روزی، طول عمر، استجابت دعا و قدرت شفاعت برای دیگران، تنها بخشی از برکات زیارت امام حسین (ع) است که در روایات به آنها تصریح شده است.
تمایز میان زیارت، پیادهروی و اربعین
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به سوالات پیرامون پیادهروی اربعین پاسخ داد و تبیین کرد: ما سه مقوله مجزا داریم که هر کدام فضیلت خاص خود را دارد: اول زیارت امام حسین (ع) در هر زمان، دوم زیارت مخصوص اربعین و سوم پیادهروی برای زیارت.
خسروپناه با اشاره به تلاشهای دشمنان برای زشت جلوه دادن چهره اسلام در غرب، اظهار کرذ: جریانات تکفیری زحمات چندین ساله در حوزه گفتگوی ادیان را به مخاطره انداختند. آنها با هدف تخریب نام کربلا و نماندن یادی از اربعین روی کار آمدند. صدام را به قدرت رساندند تا نامی از اسلام ناب باقی نماند.
وی با یادآوری جنایات رژیم بعث علیه برادران اهل سنت در عراق، افزود: جنایات صدام علیه کردهای عراق و اهل سنت کمتر از جنایات او علیه شیعیان نبود. در اقلیم کردستان عراق، موزههایی وجود دارد که گویای زنده به گور کردن بیش از ۲۰۰ هزار نفر از برادران و خواهران مظلوم ماست؛ تصاویری که هر انسانی را منقلب میکند. هدف نهایی تمامی این جنایات، از بین بردن نام حسین بن علی (ع) بود، اما اراده الهی بر زنده ماندن این نام تعلق گرفت.
اربعین؛ عامل پیوند بینظیر ایران و عراق
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به مقایسه تطبیقی میان تنشهای تاریخی ملتها پرداخت و گفت: در سال ۱۹۴۷ که پاکستان از هند جدا شد، بذر تنفری کاشته شد که تا امروز ادامه دارد و هر دو کشور را به سمت رقابت تسلیحاتی هستهای برده است. اما معجزه اربعین را ببینید؛ ایران و عراق هشت سال در جنگی که قدرتهای جهانی به راه انداخته بودند، درگیر شدند، اما امروز این دو ملت چنان به هم پیوند خوردهاند که در تشییع پیکر شهدای مقاومت در عراق، میلیونها نفر حضور مییابند. این وحدت و همدلی بینظیر میان دو ملت ایران و عراق، حاصل نام امام حسین (ع) و مغناطیس اربعین است. اینها آثار تمدنی و زمینهساز ظهور است.
خسروپناه با استناد به بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) پیرامون جایگاه اربعین، تصریح کرد: حادثه عاشورا توسط حضرت زینب (س) در اربعین زنده شد. ایشان پیامآور عاشورا و اولین مجاهد تبیین بودند. اربعین اول، در واقع یک رسانه پرقدرت برای عاشورا بود که اجازه نداد خاطره شهادت در طوفان تبلیغات دشمن گم شود.
وی افزود: قیامهای بزرگی همچون قیام توابین، مختار و ابنطباطبایی همگی ریشه در حرکت اربعین داشتند. اربعین، کنگره جهانی شیعیان و بلکه جهانیان است؛ جایی که حتی پیروان ادیان دیگر و برادران اهل سنت نیز در خدمترسانی به زائران پیشقدم میشوند تا پیام خروج از جهالت (لِیَسْتَنْقِذَ عِبادَکَ مِنَ الْجَهالةِ) را به گوش دنیا برسانند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تبیین نسبت حبالوطن و ایمان، ادامه داد: ما منکر قدرت ملیخواهی نیستیم؛ حبالوطن من الایمان یک حقیقت است. اما تاریخ نشان داده که ملیگراییِ صرف، گاهی به استبداد ختم میشود؛ چنانکه نسل مشروطهخواهانِ ملیگرا، ناخواسته جادهصافکن استبداد رضاخانی شدند. آنچه پایداری و رشادت واقعی میآورد، عشق به امام حسین (ع) است. در جنگ هشت ساله که در واقع یک جنگ جهانی علیه ایران بود، ما در ابتدا امکانات دفاعی بسیار اندکی داشتیم؛ در دزفول ما حتی یک آرپیجی هم نداشتیم، اما آنچه ارتش دلاور و نیروهای مسلح ما را در برابر تهاجم سراسری دشمن پیروز کرد، قدرت ایمان و فرهنگ حسینی بود.
خسروپناه خاطرنشان کرد: اربعین یک پدیده معجزهآسا و غیرقابل توصیف است که با دست قدرت الهی، عزت و اقتدار اسلام را به رخ جهانیان میکشد. راهپیمایی اربعین، حرکت عشق و ایمان و گسترش معرفت به امام حسین (ع) در مقیاس جهانی است.
خسروپناه با یادآوری روزهای دشوار آغاز جنگ تحمیلی، یادآور شد: در روزهایی که ارتش از سوی برخی جریانها پشتیبانی نمیشد و امکانات حداقلی در اختیار داشت، تیپ دزفول و تکاوران دلاور ما در برابر ارتش مجهز بعث ایستادند. بنده به یاد دارم که چگونه امیر دریادار سیاری و دیگر رزمندگان دلاور با نبردی تنبهتن از پل کرخه حفاظت کردند؛ حماسهای که اگر نبود، قطعا دزفول سقوط میکرد.
وی با تاکید بر برادری و وحدت ارتش و سپاه گفت: در عملیاتهای بزرگی، چون فتحالمبین، بیتالمقدس و رمضان، این دو نهاد انقلابی دوشادوش هم بودند. ارتش با توپخانه و پشتیبانی هوایی و سپاه با نیروی انسانی و توان رزمی خود، چنان همافزایی ایجاد کردند که تنها با عشق به حسین (ع) قابل توصیف است. اگر این عشق نبود، تابآوری در برابر آن حجم از تهاجم غیرممکن بود.
خسروپناه با برشمردن نام شهدای والامقام ارتش همچون صیاد شیرازی، ستاری، بابایی، دوران، اردستانی، فلاحی و آبشناسان، خاطرنشان کرد: این بزرگان تنها مردان میدان جنگ نبودند، بلکه دانشمندان زمانه خود محسوب میشدند. امروز نیز فرماندهان ما همچون امیر موسوی و امیر نصیرزاده، شخصیتهایی علمی و نظریهپرداز بودند. این نشان میدهد که فرماندهان امروز ما اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزه علم و فناوری هستند و ارتش ما یک ارتش حکمتبنیان است که در آن دانش و معنویت به هم گره خورده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به حوادث اخیر و فتنههای دشمن، تصریح کرد: همانطور که جنگ هشتساله یک جنگ جهانی با حمایت ۷۰ کشور از صدام بود، جنگها و توطئههای اخیر نیز با هدف فروپاشی ایران طراحی شده بود. دشمنان نادان تصور میکردند با ترور و آشوب میتوانند این نظام را سه روزه ساقط کنند، اما آنها از قدرت حکمرانی دفاعی سیستماتیک ما غافل بودند.
وی افزود: دشمن نمیدانست که این نظام قائم به شخص نیست و پس از امام راحل (ره)، خلف صالح ایشان با اقتدار و هدایت الهی، ارتش و سپاه را به چنان پیشرفتی رساندند که امروز دشمن حتی جرأت تصور تقابل سخت را ندارد. این پیشرفتها همگی ثمره جوشش خون امام حسین (ع) در رگهای این ملت است.
خسروپناه، اربعین را فراتر از یک راهپیمایی ساده توصیف کرد و گفت: اربعین یک فناوری نرم اجتماعی و زمینهساز تمدن نوین اسلامی و ظهور است. این حرکت عظیم، پیوند ملتها را مستحکم کرده و قدرتی تولید میکند که هیچ سلاح نظامی قادر به مقابله با آن نیست.
وی با تمجید از خدمات ارتش در ایام اربعین اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی امروز علاوه بر اقتدار دفاعی، در عرصه خدمترسانی به زائران حسینی نیز پیشتاز است. برپایی موکبها و ارائه خدمات متنوع در مرزها، نشان از بالندگی و مردمی بودن این نهاد مقدس دارد.