جوان آنلاین: باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، از انجام گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک با مقامات ایران به‌منظور تضمین امنیت و عبور و مرور نفت‌کش‌ها در مسیر‌های دریایی خبر داد.

به گزارش تسنیم، وی گفت: عراق با هدف تأمین امنیت انرژی، مذاکرات جدی خود را با ایران برای تسهیل تردد کشتی‌های حامل نفت آغاز کرده است.

وزیر نفت عراق تاکید کرد: بغداد در تلاش است تا با هماهنگی‌های لازم، موانع موجود در مسیر عبور نفت‌کش‌ها از تنگه هرمز را برطرف کند.

خضیر گفت: انتظار می‌رود این رایزنی‌ها در روز‌های آینده به تفاهمات مهمی برای سهولت عبور ایمن نفتکش‌ها منجر شود.