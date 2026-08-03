جوان آنلاین: باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، از انجام گفتوگوهای دیپلماتیک با مقامات ایران بهمنظور تضمین امنیت و عبور و مرور نفتکشها در مسیرهای دریایی خبر داد.
به گزارش تسنیم، وی گفت: عراق با هدف تأمین امنیت انرژی، مذاکرات جدی خود را با ایران برای تسهیل تردد کشتیهای حامل نفت آغاز کرده است.
وزیر نفت عراق تاکید کرد: بغداد در تلاش است تا با هماهنگیهای لازم، موانع موجود در مسیر عبور نفتکشها از تنگه هرمز را برطرف کند.
خضیر گفت: انتظار میرود این رایزنیها در روزهای آینده به تفاهمات مهمی برای سهولت عبور ایمن نفتکشها منجر شود.