جوان آنلاین: برناردو سیلوا هافبک پرتغالی، پس از پایان تعطیلات و حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، با انجام تستهای پزشکی در والدبباس (محل تمرین رئالمادرید)، به طور رسمی در اختیار ژوزه مورینیو سرمربی این تیم قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، او که به تازگی ۳۲ ساله شده، پس از ۹ فصل حضور در منچسترسیتی، دوران جدیدی را در رئال مادرید آغاز خواهد کرد. همچنین وینیسیوس جونیور و براهیم دیاز نیز پس از تستهای پزشکی، به جمع کهکشانیها بازگشتهاند.
بازیکن پیشین منچسترسیتی، هفت روز قبل از جشن تولد ۳۲ سالگیاش، گفت: از حضور در رئال مادرید بسیار خوشحالم.
رئال مادرید که در اولین بازی رسمی خود در هفته اول لالیگا به مصاف سوسیداد خواهد رفت، پیش از آن سه بازی تدارکاتی مقابل فرنتسواروش، دپورتیوو لاکرونیا و شالکه ۰۴ خواهد داشت.