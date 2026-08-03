بازیکن سابق پرسپولیس به آلومینیوم پیوست

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0641\u0635\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0648 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0634\u0634\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631\u060c \u0633\u0639\u06cc\u062f \u0635\u0627\u062f\u0642\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646 \u0633\u0627\u0628\u0642 \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0648\u0644\u0627\u062f \u062e\u0648\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0628\u0647 \u062a\u06cc\u0645 \u0622\u0644\u0648\u0645\u06cc\u0646\u06cc\u0648\u0645 \u0627\u0631\u0627\u06a9 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a.