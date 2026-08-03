جوان آنلاین: نشریه نیویورکتایمز در گزارشی به بررسی پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران پرداخته و معتقد است این جنگ نهتنها اهداف واشنگتن را محقق نکرده، بلکه به یک شکست راهبردی برای آمریکا تبدیل شده است.
برخی محورهای این گزارش به شرح زیر است:
۱- «باخت راهبردی و مایه شرم» برای آمریکا
رابین نیبلت، مدیر پیشین اندیشکده چتمهاوس، میگوید نتیجه جنگ تاکنون «یک باخت راهبردی و مایه شرم» بوده است؛ زیرا متحدان آمریکا اکنون به این نتیجه رسیدهاند که دیگر نمیتوانند برای امنیت خود به واشنگتن اعتماد کنند.
۲- متحدان آمریکا بهدنبال جایگزین هستند
به نوشته نیویورکتایمز، کشورهای اروپایی و خاورمیانهای که سالها امنیت خود را بر آمریکا بنا کرده بودند، اکنون به سمت کاهش وابستگی به واشنگتن، بهبود روابط با ایران و گسترش همکاری با اروپا، چین و روسیه حرکت کردهاند.
۳- جنگ، قدرت بازدارندگی آمریکا را تضعیف کرد
آرون دیوید میلر، مذاکرهکننده پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد بنیاد کارنگی، معتقد است این جنگ نهتنها بازدارندگی و اعتبار آمریکا را تضعیف کرده، بلکه رقبایی مانند روسیه و چین را نیز جسورتر ساخته است.
۴- ایران اهرم راهبردی خود را حفظ کرده است
به گزارش نیویورکتایمز، تهران با حفظ اهرم فشار در تنگه هرمز، توانسته این گذرگاه را به مهمترین ابزار چانهزنی خود تبدیل کند و آمریکا را وادار کند پیش از هر توافق هستهای، درباره آینده این آبراه مذاکره کند.
۵- واشنگتن راه پایان جنگ را نمیشناسد
این گزارش تأکید میکند آمریکا جنگی را آغاز کرده که نه راه روشنی برای پیروزی در آن دارد و نه راه قابل اعتمادی برای پایاندادن به آن؛ در مقابل، ایران نیز به دلیل تجربههای گذشته، به هیچ توافقی با دولت ترامپ اعتماد ندارد.
۶- جمعبندی
نیویورکتایمز معتقد است مهمترین پیامد جنگ ایران، نه صرفاً هزینههای نظامی، بلکه ضربه به اعتبار راهبردی آمریکا بوده است؛ جنگی که اعتماد متحدان را متزلزل کرده، دشمنان واشنگتن را امیدوار ساخته و ایران را همچنان در موقعیت اثرگذاری بر معادلات منطقهای نگه داشته است.