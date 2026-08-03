جوان آنلاین: اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته مردان و زنان برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ژاپن، از ۱۴ تا ۲۲ مردادماه در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون جانبازان و توانیابان برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، در بخش مردان میثم حاج بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، امیررضا میرزایی، امیرحسین نوری، مهدی بابادی، داوود علیپوریان، حسین گلستانی، پارسا محمدی، محمد نعمتی، وحید بایلری، میثم علیپور، حسین دریکوند و رسول اسدی و مرتضی مهرزاد ملی پوشانی هستند که زیر نظر هادی رضایی (سرمربی)، فرشید عاشوری و محمدرضا رحیمی (مربیان تیم ملی) به تمرین می‌پردازند.

در تیم زنان نیز زینب ملکی، حدیث رضایی، فاطمه جهانی، ندا پنجه باشی، زهرا لطفی، بتول خلیل زاده، فاطمه عباسی، رقیه شمس الدین سعید، مهری فلاحی، سپیده جمال دوست، مریم کلهر، مریم ناظری، زهرا نجاتی و فرزانه حیدری، ملی پوشان دعوت شده به اردو هستند که زیر نظر هادی رضایی مشاور فنی و مریم ایرانمنش مربی تیم ملی تمرینات خود را پیگیری می‌کنند.