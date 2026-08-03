خرید تضمینی گندم از ۷.۵ میلیون تن گذشت

جوان آنلاین: میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان ۳۱ استان کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، از مرز ۷.۵ میلیون تن عبور کرد و در شرایطی که روند خرید در استان‌های غرب و شمال‌غرب کشور در اوج قرار دارد، میزان پرداخت پول گندمکاران با واریز بخش دیگری از مطالبات در روز‌های اخیر، به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش مهر، عملیات اجرایی خرید تضمینی گندم از کشاورزان کشور با تحویل نخستین محموله‌های گندمکاران در جنوب کشور از ابتدای فروردین‌ماه آغاز شد و هم‌اکنون، مراکز خرید، انبار‌ها و سیلو‌ها در کنار سایر عوامل اجرایی و نیرو‌های ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها، با برنامه‌ریزی این شرکت در واحد‌های تخصصی و ستادی مشغول به کار می‌باشند.

با اتخاذ و اجرای تدابیر و تمهیدات لازم از جمله تجهیز مراکز خرید، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و آماده‌سازی شبکه خرید، حمل و ذخیره‌سازی، عملیات بزرگ، خرید گندم در گستره ملی در جریان است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر استان خوزستان با خرید ۱.۴ میلیون تن گندم، پیشتاز خرید این محصول راهبردی در کشور است و استان‌های گلستان با ۸۵۰ هزار تن، فارس با ۷۰۰ هزار تن، کرمانشاه با ۶۵۰ هزار تن و خراسان رضوی با ۴۵۰ هزار تن در رتبه‌های دوم تا پنجم جدول خرید تضمینی گندم جای گرفته‌اند.

برای رقم خوردن سالی خوب در عملیات تحویل و خرید تضمینی گندم، دولت تلاش دارد تا با استمرار روند خرید تضمینی گندم و پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز، پرداخت باقی‌مانده مطالبات گندمکاران نیز در سریع‌ترین زمان ممکن، انجام شده تا کام کشاورزان تلاشگر و سختکوش میهن عزیزمان، شیرین شود.