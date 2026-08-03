بازگشت یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر اربعین به کشور

معاون عملیات پلیس راهور فراجا با اعلام آخرین آمار تردد اربعینی‌ها از ثبت یک میلیون و ۹۷۴ هزار بازگشت زائران به کشور خبر داد.

جوان آنلاین: سردار محمدباقر سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت تردد زائران اربعین اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح تا پایان روز ۱۱ مردادماه، حدود ۳ میلیون و ۱۷۸ هزار نفر از مرز‌های کشور به سمت عراق خارج شده‌اند و تاکنون حدود یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر نیز پس از زیارت از طریق مرز‌های کشور وارد ایران شده‌اند.

به گزارش مهر، وی افزود: در روز ۱۱ مردادماه حدود ۱۰۴ هزار نفر از کشور خارج و حدود ۳۴۷ هزار نفر از مرز‌های زمینی وارد کشور شده‌اند. بیشترین میزان خروج روزانه زائران نیز در روز ۶ مردادماه ثبت شد که حدود ۳۹۷ هزار نفر از مرز‌های کشور عازم عراق شدند.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا با اشاره به سهم مرز‌های کشور در تردد زائران گفت: مرز مهران همچنان پرترددترین مرز اربعینی کشور است و حدود ۴۶ درصد از خروج زائران از این مرز انجام شده است. همچنین مرز‌های شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق و تمرچین در مسیر خدمت‌رسانی به زائران فعال هستند.

سردار سلیمی با بیان اینکه بخش عمده سفر‌های اربعینی از مسیر‌های زمینی انجام می‌شود، اظهار داشت: حدود ۹۷ درصد زائران برای عزیمت به کشور عراق از مرز‌های زمینی استفاده کرده‌اند و مدیریت ترافیک در محور‌های منتهی به پایانه‌های مرزی با توجه به افزایش حجم بازگشت‌ها در روز‌های پیش‌رو با جدیت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی روند تردد در مرز‌های کشور نشان می‌دهد مرز مهران در ساعات ابتدایی روز بیشترین حجم حضور زائران را دارد و در مقابل، مرز شلمچه در ساعات عصر و شب با افزایش مراجعات مواجه است. همچنین مرز‌های چذابه و خسروی نیز در ساعات پایانی روز شاهد افزایش تردد زائران هستند که بر همین اساس، برنامه‌ریزی عملیاتی برای مدیریت جریان خودرو‌ها و خدمات‌رسانی در این مناطق انجام شده است.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا درباره وضعیت تردد وسایل نقلیه در استان‌های مرزی اربعینی گفت:در محدوده مرز‌های اربعینی ۵ استان هدف حدود ۹۵۸ هزار تردد وسیله نقلیه ثبت شده که بخش عمده آن مربوط به خودرو‌های سواری و وانت بوده است. همچنین استان ایلام به دلیل قرار گرفتن در مسیر اصلی مرز مهران، همچنان بیشترین میزان تجمع و تردد وسایل نقلیه را در میان استان‌های مرزی به خود اختصاص داده است.

سردار سلیمی با اشاره به نقش ناوگان حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی زائران اظهار داشت: از ابتدای مردادماه تاکنون بیش از ۴۷۱ هزار نفر از زائران با استفاده از اتوبوس به مرز‌های کشور اعزام شده‌اند و این ناوگان به‌ویژه در مسیر مرز مهران سهم قابل توجهی در انتقال زائران داشته است.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا در پایان با اشاره به وضعیت تصادفات مرتبط با سفر‌های اربعینی خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح اربعین تا پایان روز ۱۱ مردادماه، ۱۱۸ نفر از زائران در حوادث رانندگی مجروح شده‌اند و ۱۱ نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند.

وی از زائران خواست در مسیر بازگشت، زمان سفر را مدیریت کرده، از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی خودداری کنند و با رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی و قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس راهور را در حفظ ایمنی سفر‌های اربعینی همراهی کنند.