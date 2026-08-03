کد خبر: 1372390
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تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۶
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سردار عابد: ۶۲ سد در کشور توسط قرارگاه خاتم احداث شده است

1 فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) گفت: تاکنون ۶۲ سد در کشور توسط قرارگاه احداث و تکمیل شده و عملیات اجرایی سه سد جدید آغاز شده است.

 جوان آنلاین: سردار سرتیپ پاسدار عبدالرضا عابد روز دوشنبه در آیین آغاز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تکمیل سد مشمپای زنجان، با ارائه گزارشی از عملکرد، جایگاه و رویکرد‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، اظهار کرد: این قرارگاه به عنوان یک نهاد انقلابی، در شرایط تحریم و تهدید، بار سنگین اجرای پروژه‌های کلان ملی را بر دوش کشیده و در سال‌های گذشته نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های کشور ایفا کرده است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) با تشریح عملکرد و رویکرد‌های این قرارگاه، از اجرای ده‌ها پروژه بزرگ ملی در حوزه‌های آب، انرژی، حمل‌ونقل، نفت و گاز، بنادر، مترو و زیرساخت‌های کشور خبر داد و گفت: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به عنوان بازوی اجرایی نظام، با تکیه بر توان داخلی و روحیه جهادی، مسئولیت اجرای پروژه‌هایی را بر عهده دارد که به دلیل پیچیدگی، گستردگی و حجم سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی به تنهایی قادر به انجام آنها نیست.

وی با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) به عنوان بازوی اجرایی نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند، افزود: این قرارگاه متعلق به همه دولت‌هاست و صرفاً برای یک دولت خاص فعالیت نمی‌کند، بلکه هر جا کشور به اجرای پروژه‌های بزرگ و راهبردی نیاز داشته باشد، در کنار دولت قرار می‌گیرد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) با اشاره به هویت و فلسفه شکل‌گیری این مجموعه، گفت: قرارگاه ادامه‌دهنده همان روحیه جهادی دوران دفاع مقدس است؛ همان نیرو‌هایی که در دوران جنگ تحمیلی به عنوان «سنگرسازان بی‌سنگر» شناخته می‌شدند، امروز نیز در میدان جنگ اقتصادی و مقابله با فشار‌های دشمن، مأموریت ساخت و توسعه زیرساخت‌های کشور را بر عهده دارند.

عابد با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) درباره «انجام کار‌های نشدنی» اظهار کرد: روحیه جهادی، خودباوری و اتکا به توان داخلی، مهم‌ترین سرمایه قرارگاه در اجرای پروژه‌های ملی است و همین رویکرد موجب شده بسیاری از طرح‌های بزرگ کشور در شرایط سخت تحریم به سرانجام برسد.

وی در ادامه به بخشی از مهم‌ترین دستاورد‌های قرارگاه در حوزه آب و منابع آبی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۶۲ سد در کشور توسط قرارگاه احداث و تکمیل شده و عملیات اجرایی سه سد جدید نیز با ظرفیت ذخیره‌سازی حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب آب آغاز شده است که نقش مهمی در مدیریت منابع آب و تأمین نیاز‌های کشور خواهد داشت.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) همچنین از حضور گسترده این مجموعه در صنعت برق خبر داد و افزود: احداث و بهره‌برداری از چهار هزار مگاوات نیروگاه برق تحت نظارت وزارت نیرو از دیگر اقدامات مهم قرارگاه به شمار می‌رود که سهم قابل توجهی در افزایش ظرفیت تولید برق کشور داشته است.

عابد با اشاره به نقش قرارگاه در توسعه صنعت نفت و گاز کشور اظهار کرد: تکمیل پنج پالایشگاه گازی و تزریق روزانه ۱۷۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری از جمله اقدامات شاخص این مجموعه در حوزه انرژی است.

وی ادامه داد: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) همچنین نقش محوری در احداث پالایشگاه «ستاره خلیج فارس» داشته است؛ پالایشگاهی که اکنون حدود ۵۰ درصد بنزین کشور را تأمین می‌کند و برنامه‌ریزی برای دستیابی به خودکفایی کامل در تولید بنزین نیز در دستور کار قرار دارد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت اشاره کرد و گفت: ساخت ۳۳۰ کیلومتر خطوط مترو در کلان‌شهر‌های کشور، توسعه آزادراه‌ها، اجرای پروژه‌های بزرگ راه‌آهن و توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی از جمله اقدامات مهم این قرارگاه است.

وی افزود: توسعه بندر چابهار با ظرفیت هشت میلیون تن تخلیه و بارگیری کالا و همچنین احداث ۸۵۰ کیلومتر خط‌آهن برای اتصال چابهار به زاهدان و شبکه ریلی کشور در قالب کریدور راهبردی جنوب به شمال، از دیگر پروژه‌های مهم در دست اجرا و اجراشده توسط قرارگاه است.

عابد با بیان اینکه فعالیت‌های قرارگاه تنها به حوزه‌های عمرانی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: این مجموعه در بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، معدن، کشاورزی و سایر حوزه‌های زیرساختی نیز حضور فعال دارد و تلاش می‌کند ظرفیت‌های داخلی را در مسیر توسعه کشور به کار گیرد.

وی با تأکید بر حمایت قرارگاه از بخش خصوصی گفت: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا نه رقیب، بلکه حامی بخش خصوصی است و هم‌اکنون با حدود پنج هزار پیمانکار خصوصی همکاری می‌کند که این همکاری زمینه اشتغال حدود ۱۵۰ هزار نفر را در کشور فراهم کرده است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) تصریح کرد: سیاست این قرارگاه تمرکز بر اجرای پروژه‌های بزرگ، ملی و راهبردی با ارزش بیش از یک همت است و به منظور حفظ ظرفیت فعالیت بخش خصوصی، وارد پروژه‌های کوچک نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مأموریت اصلی قرارگاه اجرای طرح‌هایی است که به دلیل حجم سرمایه‌گذاری، پیچیدگی‌های فنی، فناوری‌های مورد نیاز یا شرایط خاص اجرایی، امکان انجام آنها توسط بخش خصوصی به تنهایی وجود ندارد و حضور قرارگاه در این پروژه‌ها با هدف تسریع در توسعه زیرساخت‌های کشور و حمایت از اقتصاد ملی انجام می‌شود.

عابد با اشاره به گستردگی فعالیت‌های قرارگاه در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده طی سال‌های گذشته نشان‌دهنده نقش مؤثر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در اجرای پروژه‌های راهبردی و توسعه زیرساخت‌های اساسی کشور است و این مسیر با اتکا به توان داخلی، ظرفیت‌های ملی و همکاری بخش خصوصی ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: قرارگاه خاتم الانبیا ، توسعه زیرساخت‌ها ، زنجان
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