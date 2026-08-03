رادان: بیش از یک میلیون زائر اربعین هنوز در عراق هستند

فرمانده کل انتظامی کشور با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار زائر از کشور خارج شده‌اند، گفت: با بازگشت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، هنوز بیش از یک میلیون زائر در عراق حضور دارند.

جوان آنلاین: سردار احمدرضا رادان، در جریان بازدید از پایانه مرزی شلمچه با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اربعین اظهار کرد: تاکنون حدود ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر از زائران برای شرکت در مراسم اربعین از کشور خارج شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، تاکنون حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به کشور بازگشته‌اند و بیش از یک میلیون زائر همچنان در عراق حضور دارند؛ از این رو، طی یک تا دو روز آینده شاهد اوج موج بازگشت زائران به کشور خواهیم بود.

فرمانده کل انتظامی کشور با درخواست از زائران برای مدیریت توزیع تردد در مرزهای کشور گفت: از زائران تقاضا داریم برای بازگشت، همه مرزهای فعال را مدنظر قرار دهند و تنها یک یا دو مرز را انتخاب نکنند. توزیع متوازن تردد در مرزها، امکان ارائه خدمات بهتر و کاهش ازدحام را فراهم می‌کند.

سردار رادان با اشاره به وضعیت امنیتی مراسم اربعین نیز تصریح کرد: خوشبختانه امسال با همکاری و هماهنگی مسئولان دو کشور، امنیت مطلوبی در ایران و عراق برقرار بود و زائران در امنیت کامل تردد کردند.