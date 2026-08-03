جوان آنلاین: اردوی تیم ملی کشتی آزاد از ۱۶ مرداد در کمپ تیمهای ملی کشتی ایران برگزار میشود.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
٥٧کیلوگرم: میلاد والیزاده (مازندران) علی مومنی (مازندران) علی یحییپور (مازندران) عرشیا حدادی (مازندران)
٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) مهدی رحیمی (البرز)
٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) عباس ابراهیمزاده (مازندران)
٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران) ابراهیم الهی (مازندران) محمدعلی عموزاد (مازندران)
٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی (مازندران) یونس امامی (تهران) علی کرمپور (تهران)
٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) مهدی یوسفی (تهران) عادل پناهیان (مازندران)
٨٦ کیلوگرم: کامران قاسمپور (مازندران) رضا افشار (مازندران)
٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) محمدمبین عظیمی (کردستان)
٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) امیرعلی آذرپیرا (تهران) ابوالفضل بابالو (تهران) حسین مفیدی (مازندران)
١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) مرتضی جان محمدزاده (آذربایجان شرقی) محمدرضا لطفی (مازندران)