جوان آنلاین: ژوزه مورینیو که تابستان پس از ۱۳ سال به رئال مادرید بازگشت و با امضای قراردادی سه ساله برای دومین بار هدایت این تیم را برعهده گرفت، برای فصل پیش‌رو برنامه‌های مشخصی دارد. او در کنار جذب بازیکنانی همچون مارک کوکوریا، دنزل دومفریس، ابراهیما کوناته و برناردو سیلوا، دنبال حفظ ستاره‌های تیمش هم است، از جمله وینیسیوس جونیور که این روزها شایعات زیادی در خصوص آینده حرفه‌ای‌اش مطرح است و گفته می‌شود در رادار باشگاه آرسنال قرار گرفته است.

به نوشته نشریه انگلیسی «تلگراف»؛ ژوزه مورینیو به مدیران ارشد باشگاه رئال مادرید اطلاع داده که می‌خواهد تمام ستاره‌های فعلی در این تیم بمانند. طبق این گزارش؛ آقای خاص می‌خواهد کیلیان امباپه، جود بلینگام و وینیسیوس را برای فصل پیش‌رو در ترکیب تیمش داشته باشد.

در سوی دیگر رسانه انگلیسی «تاچ لاین» خبر می‌دهد؛ اطرافیان وینیسیوس جونیور فاش کرده‌اند که این ستاره برزیلی شروع به پرس و جو از برخی بازیکنان برزیلی شاغل در تیم‌های لندنی در مورد شرایط زندگی در این شهر کرده است. او اکنون فکر می‌کند که اگر وضعیت قراردادش حل نشود، احتمال جدایی‌اش از رئال مادرید بسیار زیاد است.

این رسانه انگلیسی پیش از این گزارش داده بود که باشگاه رئال مادرید پیشنهاد نهایی خود برای تمدید قرارداد را به وینیسیوس ارائه داده و در صورتی که این ستاره برزیلی به آن پاسخ منفی دهد، آماده است تا احتمال فروش او را بررسی کند. مقامات باشگاه به مدیر برنامه‌های وینی جونیور اطلاع داده‌اند که هیچ پیشنهاد بهبود یافته‌ای وجود نخواهد داشت.

این ستاره برزیلی که از سال ۲۰۱۸ در عضویت باشگاه رئال مادرید است و تنها یک‌سال از قرارداد فعلی‌اش باقی مانده، تاکنون در ۳۷۵ بازی برای این تیم به میدان رفته و در کنار به ثمر رساندن ۱۲۸ گل، ۱۰۰ پاس‌گل هم ساخته است. او همچنین به رئال برای کسب ۱۴ جام، از جمله سه قهرمانی در لالیگا، یک قهرمانی در جام حذفی اسپانیا و دو قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، کمک کرده است.

وینیسیوس جونیور ۲۶ ساله صبح امروز (دوشنبه) به همراه براهیم دیاس مراکشی و برناردو سیلوای پرتغالی به تمرینات رئال مادرید اضافه شدند تا به طور رسمی کار زیرنظر ژوزه مورینیو را آغاز کنند.