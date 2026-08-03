پرسپولیس حالا آماده قهرمانی در لیگ برتر ایران است

جوان آنلاین: تیم فوتبال پرسپولیس اردوی آمادهسازی پیش فصل خود را برای حضور در فصل بیستوششم لیگ برتر در کمپ مرتفع پالاندوکن شهر ارزروم ترکیه برگزار کرد که طی آن ۳ دیدار دوستانه انجام داد. مجموعهای که هر ساله میزبان تعدادی از باشگاههای مطرح داخلی و خارجی برای برگزاری اردوهای پیشفصل است.
به گزارش مهر، رسانه sondakika در تازهترین گزارش خود با اشاره به حضور پرسپولیس در این کمپ، اعلام کرد که سرخپوشان ایران که سابقه قهرمانی های متعدد در فوتبال باشگاهی ایران را دارند حالا با توان جسمانی قابل توجه به ایران باز می گردند تا برای کسب جامی دیگر تلاش کنند.
بر اساس این گزارش، پرسپولیس در کنار تیمهای پیرامیدز مصر و العربی کویت در کمپ «پالاندوکن» حضور داشت و تمرینات خود را در ارتفاعات ارزروم پیگیری کرد.
کاروان تیم فوتبال پرسپولیس قرار است امروز به تهران بازگردد تا آماده نخستین بازی فصل پیش روی خود مقابل شمس آذر قزوین در ۲۴ مردادماه شود.