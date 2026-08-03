سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حمله آمریکا به خانه‌ای در قشم هفته گذشته اظهار کرد: آمریکا بار دیگر برای ما کمک فرستاد و این بار یک راننده تاکسی در قشم به همراه همسر و فرزند ۲ ساله اش از این کمک‌ها برخوردار شدند و یک بمبی که بیش از ۱۰۰۰ کیلوگرم وزن داشت بر روی خانه آنها فرود آمد.

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در ابتدای نشست خبری خود با تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی گفت: حال و هوای اربعین امسال برای ما ایرانیان، متفاوت از سال‌های گذشته بود چرا که چند هفته قبل ما اولین زائر اربعین حسینی را به کربلا فرستادیم و آن رهبر شهید انقلاب بود کسی که الگوی رفتاری آن امام حسین «ع »بود.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: هفته‌ای که گذشت آمریکا بار دیگر برای ما کمک فرستاد و این بار یک راننده تاکسی در قشم به همراه همسر و فرزند ۲ ساله اش از این کمک‌ها برخوردار شدند و یک بمبی که بیش از ۱۰۰۰ کیلوگرم وزن داشت بر روی خانه آنها فرود آمد.

بقایی با اشاره به یتیم شدن دو نوجوان این خانواده خاطرنشان کرد: البته اکنون تمام مادران و پدران ایرانی، پدر و مادر این دو فرزند هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه جنایت‌های آمریکا هفته گذشته شامل عراق نیز شد و در جریان حمله هوایی آمریکا و همدستانش به عراق چند شهروند عزیز ایرانی به شهادت رسیدند که به خانواده آنها سلیت می‌گوییم ادامه داد: جا دارد که در همین جا یاد نیما مرادی جوان ۲۳ ساله تکواندو کار ایرانی که فرزند یک آزاده دفاع مقدس بود و در جریان حمله بزدلانه رژیم اوکراین به کشتی تجاری ایران به شهادت رسید را هم گرامی بداریم.