سرلشکر عبداللهی با خانواده شهید غلامرضا سلیمانی دیدار کرد

جوان آنلاین: سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص)، با حضور در منزل شهید سرلشکر غلامرضا سلیمانی، رئیس فقید سازمان بسیج مستضعفین، با خانواده معظم این شهید گرانقدر دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش مهر، در ابتدای این دیدار، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء با گرامیداشت یاد و خاطره آن فرمانده رشید اسلام، عروج ملکوتی ایشان در جنایت هولناک تروریستی آمریکایی-صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم را به عنوان برگ زرینی در تاریخ افتخارات نظامی و ایمانی کشور دانست و تأکید کرد: این جنایت ددمنشانه، نه تنها اراده ملت ایران به ویژه بسیجیان سلحشور را سست نکرد، بلکه فصل جدیدی از هوشیاری و اتحاد ملی و اقتدار بسیج مردمی را در برابر توطئههای استکبار جهانی دشمن امریکایی صهیونی رقم زد.
سرلشکر عبداللهی در این دیدار صمیمانه، با واکاوی ابعاد شخصیتی و اخلاقی این شهید عزیز، صبر شکیبایی و متانت کم نظیر ایشان را در اوج بحرانهای داخلی و توطئههای خارجی، الگویی ماندگار برای مدیران تراز انقلاب اسلامی برشمرد وضمن تمجید از رفتار سازمانی مبتنی بر اخلاق و انضباط نظامیِ این فرمانده شهید، خاطرنشان کرد: «مدیریت ایشان بر سازمان عظیم بسیج، تبلور عینی ولایتمداری و انقلابیگری آگاهانه بود. ایشان بسیج را به عنوان یک قرارگاه مردمی، دقیقاً در تراز بیانیه گام دوم انقلاب و منویات مقام معظم رهبری شهید (اعلی الله مقاه الشریف) پیش برد و هیچگاه میان خطکشیهای انقلابی و مصالح نظام فاصلهای ندید.»
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء با اشاره به قدرت طرحریزی و برنامهریزی راهبردی شهید سلیمانی، به ویژه در دوران مدیریت ایشان بر سازمان بسیج مستضعفین، گفت: «بزرگترین ارمغان و دستاورد شهید سلیمانی، تحول بنیادین نگاه به بسیج از یک پدیده صرفاً عملیاتی به یک پایگاه عظیم قدرتسازی در ابعاد علمی، فنی، پزشکی، امنیتی و فرهنگی بود. ایشان با برنامهریزی دقیق، توانست بسیج را به دانشگاهی مهارتآفرین و شبکهای تخصصی برای پشتیبانی از کیان جمهوری اسلامی تبدیل کند.»
وی در پایان تصریح کرد: «آنان که با جنایت و ترور به دنبال توقف این مسیر الهی بودند، امروز میبینند که بسیج و جبهه مقاومت، به برکت خون پاک این شهید و همت والای همرزمانش، روزبهروز بالندهتر و حماسیتر شده است. راه شهید سلیمانی، راه قدرتسازی بیوقفه برای ایران سربلند است و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء و سایر نیروهای مسلح به ویژه بسیجیان دریادل بصیر انقلابی و دشمن شناس تحت تدابیر و منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی)، ادامهدهنده همان تدابیر ولایتمدارانه و برنامهریزیهای دقیق ایشان و سایر فرماندهان عالی قدر شهید در دفاع ازاستقلال، تمامیت سرزمینی و حاکمیت و امنیت ملی و آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود.»
در این دیدار، خانواده معظم شهید سرلشکر غلامرضا سلیمانی، ضمن قدردانی از حضور سرلشکر عبداللهی و همراهان، بر تداوم راه ایشان در سایه سار ولایت تأکید کردند.