کد خبر: 1372330
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۵
سیاست » اخبار کلی

سرلشکر عبداللهی با خانواده شهید غلامرضا سلیمانی دیدار کرد

سرلشکر عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص)، با حضور در منزل شهید سرلشکر غلامرضا سلیمانی، رئیس فقید سازمان بسیج مستضعفین، با خانواده معظم این شهید گرانقدر دیدار و گفت‌وگو کرد.

جوان آنلاین: سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص)، با حضور در منزل شهید سرلشکر غلامرضا سلیمانی، رئیس فقید سازمان بسیج مستضعفین، با خانواده معظم این شهید گرانقدر دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش مهر، در ابتدای این دیدار، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء با گرامیداشت یاد و خاطره آن فرمانده رشید اسلام، عروج ملکوتی ایشان در جنایت هولناک تروریستی آمریکایی-صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم را به عنوان برگ زرینی در تاریخ افتخارات نظامی و ایمانی کشور دانست و تأکید کرد: این جنایت ددمنشانه، نه تنها اراده ملت ایران به ویژه بسیجیان سلحشور را سست نکرد، بلکه فصل جدیدی از هوشیاری و اتحاد ملی و اقتدار بسیج مردمی را در برابر توطئه‌های استکبار جهانی دشمن امریکایی صهیونی رقم زد.

سرلشکر عبداللهی در این دیدار صمیمانه، با واکاوی ابعاد شخصیتی و اخلاقی این شهید عزیز، صبر شکیبایی و متانت کم نظیر ایشان را در اوج بحران‌های داخلی و توطئه‌های خارجی، الگویی ماندگار برای مدیران تراز انقلاب اسلامی برشمرد وضمن تمجید از رفتار سازمانی مبتنی بر اخلاق و انضباط نظامیِ این فرمانده شهید، خاطرنشان کرد: «مدیریت ایشان بر سازمان عظیم بسیج، تبلور عینی ولایت‌مداری و انقلابی‌گری آگاهانه بود. ایشان بسیج را به عنوان یک قرارگاه مردمی، دقیقاً در تراز بیانیه گام دوم انقلاب و منویات مقام معظم رهبری شهید (اعلی الله مقاه الشریف) پیش برد و هیچگاه میان خط‌کشی‌های انقلابی و مصالح نظام فاصله‌ای ندید.»

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء با اشاره به قدرت طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی راهبردی شهید سلیمانی، به ویژه در دوران مدیریت ایشان بر سازمان بسیج مستضعفین، گفت: «بزرگترین ارمغان و دستاورد شهید سلیمانی، تحول بنیادین نگاه به بسیج از یک پدیده صرفاً عملیاتی به یک پایگاه عظیم قدرت‌سازی در ابعاد علمی، فنی، پزشکی، امنیتی و فرهنگی بود. ایشان با برنامه‌ریزی دقیق، توانست بسیج را به دانشگاهی مهارت‌آفرین و شبکه‌ای تخصصی برای پشتیبانی از کیان جمهوری اسلامی تبدیل کند.»

وی در پایان تصریح کرد: «آنان که با جنایت و ترور به دنبال توقف این مسیر الهی بودند، امروز می‌بینند که بسیج و جبهه مقاومت، به برکت خون پاک این شهید و همت والای همرزمانش، روزبه‌روز بالنده‌تر و حماسی‌تر شده است. راه شهید سلیمانی، راه قدرت‌سازی بی‌وقفه برای ایران سربلند است و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء و سایر نیروهای مسلح به ویژه بسیجیان دریادل بصیر انقلابی و دشمن شناس تحت تدابیر و منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی)، ادامه‌دهنده همان تدابیر ولایت‌مدارانه و برنامه‌ریزی‌های دقیق ایشان و سایر فرماندهان عالی قدر شهید در دفاع ازاستقلال، تمامیت سرزمینی و حاکمیت و امنیت ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.»

در این دیدار، خانواده معظم شهید سرلشکر غلامرضا سلیمانی، ضمن قدردانی از حضور سرلشکر عبداللهی و همراهان، بر تداوم راه ایشان در سایه سار ولایت تأکید کردند.

برچسب ها: سرلشکر عبداللهی ، غلامرضا سلیمانی ، خانواده شهید
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

بدون شرح

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

اربعین مصداق قدرت نرم است

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

جنگ ترامپ را می‌خورد!

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

جنگ روانی تنگه‌ها!

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

بخشش قاتل به احترام اربعین

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

دام جنگ

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

هر شبش شب قدر بود

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

جان شیران و سگان از هم جداست 

سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!

شروع فصل حرص و جوش! 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار