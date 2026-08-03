جوان آنلاین: فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد که هزینههای اقتصادی ناشی از آتشسوزیهای گسترده و موج گرمای غیرعادی در کشورهای اروپایی طی سال ۲۰۲۶ از مرز ۳ میلیارد یورو عبور کرده است. این خسارتها شامل آسیب به زیرساختها، بخش کشاورزی، منابع طبیعی و هزینههای مرتبط با مهار آتشسوزی و مقابله با پیامدهای گرمای شدید بوده است.
به گزارش مهر، موج گرمای بی سابقه طی هفته های گذشته باعث تشدید دامنه آتش سوزی های جنگلی در اسپانیا و فرانسه شده است.
در سالهای گذشته نیز آتشسوزیهای گسترده در کشورهای مختلف اروپا خسارتهای سنگینی به همراه داشته است. کشورهایی مانند اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا و فرانسه بارها با تخلیه گسترده مناطق مسکونی، نابودی جنگلها و خسارت به فعالیتهای اقتصادی روبهرو شدهاند.