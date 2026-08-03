کد خبر: 1372321
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تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۵
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وزیر خارجه کوبا با رد ادعای آمریکا: واشنگتن به دنبال توجیه «نسل‌کشی» است

کوبا وزیر امور خارجه کوبا با رد ادعای آمریکا مبنی بر تهدید بودن کشورش، تاکید کرد که واشنگتن از این ادعا به عنوان بهانه‌ای برای توجیه «نسل‌کشی» علیه مردم کوبا استفاده می‌کند.

جوان آنلاین: برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه کوبا یک تهدید محسوب می‌شود را «دروغی مضحک و ناشیانه» توصیف کرد و گفت این ادعا بهانه‌ای برای توجیه «نسل‌کشی» علیه این کشور است.

به گزارش ایرنا، رودریگز تصریح کرد که نه وزیر امور خارجه آمریکا و نه «همکاران فاسد او» به این ادعا باور ندارند و این اتهام را «بهانه‌ای خیالی برای یک تجاوز نظامی» توصیف کرد؛ تجاوزی که به گفته وی، می‌تواند به «حمام خون شهروندان کوبایی و آمریکایی» منجر شود.

وزیر امور خارجه کوبا با تاکید بر اینکه «کوبا تهدید نیست، بلکه محاصره تهدید است»، خاطرنشان کرد که خطر واقعی برای منطقه، سیاست «مجازات جمعی» است که واشنگتن علیه مردم کوبا اعمال می‌کند.

اظهارات رودریگز در ادامه مواضعی مطرح شده است که وی اخیراً در نشست مجلس ملی قدرت مردمی کوبا بیان کرده بود.

وی در آن نشست هشدار داد که دولت آمریکا «تصمیم گرفته است حقوق بین‌الملل را نقض و نابود کند» و همزمان جنگ اقتصادی و سیاست مجازات جمعی علیه کوبا را به بالاترین سطح ممکن تشدید کرده است ...

وی در آن سخنرانی همچنین اعلام کرد که واشنگتن «محاصره انرژی» علیه کوبا را به حداکثر رسانده و امکان تعامل تجاری این کشور با سایر کشورها را به شدت محدود کرده است.

رودریگز در ادامه با اشاره به مخالفت گسترده جامعه جهانی با محاصره واشنگتن علیه هاوانا، یادآور شد که این مخالفت در رأی‌گیری هفتم ژوئیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز آشکار شد؛ جایی که بیش از یکصد کشور از برگزاری نشستی اضطراری برای بررسی پیامدهای محاصره اقتصادی، تجاری و مالی آمریکا علیه کوبا حمایت کردند.

واشنگتن از ابتدای سال جاری سیاست «فشار حداکثری» را بر هاوانا اعمال کرده است تا تغییرات سیاسی و اقتصادی را به این کشور تحمیل کند. آمریکا از ژانویه، یک «محاصره نفتی» اعمال کرده که شرایط زندگی کوبایی‌ها را به شدت وخیم‌تر کرده است. همچنین، تحریم‌های جدیدی در ماه مه وضع شد که شرکت‌های خارجی را از سرمایه‌گذاری در کوبا منع می‌کند.

برچسب ها: کوبا ، واشنگتن ، نسل کشی
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