جوان آنلاین: نهمین دور کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان آبانماه ۱۴۰۰ در تهران برگزار شد و اسلام‌آباد روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۳ و ۱۴ مرداد) میزبان دور آتی آن خواهد بود.

به گزارش ایرنا، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است در صدر هیاتی برای شرکت در دهمین جلسه کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان به اسلام‌آباد سفر کند.

عبدالساده نیسی، دستار رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به خبرنگار ایرنا گفت که سازمان توسعه تجارت متولی رایزنی‌های تجاری و نشست پیرامون آن طی ۲ روز آینده در اسلام‌آباد است.

وی افزود که نشست کمیته های فنی دو کشور امروز در اسلام‌آباد گشایش یافت.

مدیرانی از بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، حمل و نقل، گمرکی، صنعت و یک هیات بلندپایه از اتاق بازرگانی ایران، در جلسات مرتبط با کمیته مشترک با پاکستان شرکت خواهند کرد.

وزیر صمت علاوه بر ریاست بر جلسه کمیته مشترک تجاری همراه با جام کمال خان وزیر بازرگانی پاکستان، قرار است با برخی دیگر از مسوولان دولت میزبان دیدار نماید. نشست میان فعالان بخش خصوصی دو کشور نیز در حاشیه جلسه اسلام‌آباد برگزار خواهد شد.

با توجه به روند رو به رشد روابط دوجانبه ایران و پاکستان در دولت چهاردهم برگزاری دور آتی کمیته مشترک تجاری نوید پیشبرد نقشه راه دو کشور برای توافقنامه تجارت آزاد، تسهیل فعالیت‌های ترانزیتی دوجانبه، افزایش حجم تجارت مشترک، روان سازی حمل و نقل تجاری با افزایش تردد کامیون های در مرزهای مشترک، گام‌های مشخص در مسیر تجارت تهاتر و توسعه زیرساخت‌های مرزی را می دهد.

این دومین سفر رسمی وزیر صمت به پاکستان محسوب می‌شود. سید محمد اتابک مهرماه ۱۴۰۳ به اسلام‌آباد سفر کرد و ریاست هیات جمهوری اسلامی ایران در بیست و سومین نشست روسای دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای را برعهده داشت.