رسانه صهیونیستی: ترامپ نگران بازار انرژی و اقتصاد است

یک رسانه رژیم صهیونیستی اذعان کرد که وضعیت بازار انرژی و اقتصاد جهانی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را زیر فشار قرار داده و بر تصمیم‌گیری‌های او تاثیر می‌گذارد.

جوان آنلاین: سایت خبری صهیونیستی «واللا» به نقل از منابع آگاه خود بدون ذکر نام نوشت: ترامپ در تصمیمات خود اهمیت زیادی برای حساسیت بازارهای انرژی و اقتصاد جهانی قائل است و نمی‌تواند پیامدهای هرگونه تشدید تنش بر آنها را نادیده بگیرد.

به گزارش ایرنا، این منابع با اشاره به ناامیدی رژیم اسرائیل از عقب نشینی مکرر ترامپ از تهدیدهای خود علیه ایران در سایه نگرانی از تشدید بحران انرژی و فشار بر اقتصاد جهانی افزودند: اسرائیل از رویکرد ترامپ مبنی بر تهدید نظامی و سپس عقب‌نشینی در آخرین لحظه و بازگشت به مذاکرات، شگفت‌زده و ناامید شده است.

این منابع تصریح کردند: تشدید تهدیدهای ترامپ و سپس عقب‌نشینی از آنها، در این مرحله، نشان‌دهنده تمایل به دستیابی به توافق با ایران به جای تشدید رویارویی است.

گفتنی است آمریکا و رژیم صهیونیستی با جنگ افروزی در منطقه باعث ناامن شدن یکی از شاهرگ‌های اصلی انرژی شده و اقتصاد جهانی را با بحران مواجه کرده‌اند.

تاکید جمهوری اسلامی ایران بر کنترل بر تنگه هرمز که ۲۰ درصد نفت و گاز جهانی از آن عبور می‌کند و هشدار قاطع نیروهای مسلح ایران درخصوص هرگونه ماجراجویی آمریکا علیه ایران بویژه علیه زیر ساخت های آن و همچنین تاکید تهران بر مقابله به مثل در صورت وقوع چنین ماجراجویی، باعث شده که ترامپ هربار از تهدیدهای خود علیه ایران عقب نشینی کند و سپس به دنبال توجیه این عقب نشینی برآید.