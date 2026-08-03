جوان آنلاین: چاک شومر، رهبر اقلیت دموکراتهای سنای آمریکا در ایکس نوشت: ترامپ با جنگ خود علیه ایران، آمریکاییها را ناامنتر میکند. صدها سرباز زخمی شدند، ۱۸ سرباز دیگر کشته و افزایش سرسامآور قیمتها را در آمریکا شاهد هستیم.
به گزارش ایسنا، وی در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به حملات سایبری به سیستم آب و فاضلاب آمریکا نوشت: «اکنون حملات سایبری به خاک آمریکا را شاهدیم. حزب جمهوریخواه باید در مقابل این دیوانگی بایستد و با ما برای پایان دادن به این جنگ خطرناک و غیرضروری همکاری کند.»
سناتور چاک شومر همچنین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را به مخاطره انداختن آمریکاییها از طریق جنگ علیه ایران متهم کرد و از هم حزبیهای ترامپ خواست تا به پایان دادن به این درگیری کمک کنند.