جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «معاریو» به نقل از منابع امنیتی و نظامی گزارش داد نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی از تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای لغو حمله نظامی برنامهریزیشده علیه ایران غافلگیر نشدهاند، اما هشدار دادهاند هرگونه عقبنشینی واشنگتن از رویارویی با تهران میتواند رژیم صهیونیستی را بهتنهایی در برابر ایران قرار دهد.
بر اساس این گزارش، یکی از مسئولان نظامی رژیم صهیونیستی گفته است ترامپ طی یک ماه گذشته چندین بار موضع خود را تغییر داده و تلآویو همچنان نمیداند تهدیدهای نظامی وی بخشی از راهبرد فشار بر ایران در جریان مذاکرات بوده یا اینکه واشنگتن واقعاً قصد اجرای حمله نظامی را داشته است.
به نوشته معاریو، منابع امنیتی تأکید کردهاند نیروی هوایی رژیم صهیونیستی، بهویژه سامانههای پدافند هوایی، همچنان در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند و ارتش برای پاسخ به هرگونه حمله احتمالی ایران آماده است.
این روزنامه همچنین گزارش داد که شماری از مسئولان نظامی رژیم صهیونیستی نگران هستند عقبنشینی آمریکا، به ایران فرصت بدهد برنامه هستهای خود را حفظ کند، بر تنگه هرمز تسلط داشته باشد و بازسازی توان موشکهای بالستیک خود را ادامه دهد.
به گفته یکی از این مسئولان، چنین وضعیتی به معنای آن خواهد بود که آمریکا رژیم صهیونیستی را بهتنهایی در برابر این تهدید رها میکند و این مسئله «خطری وجودی» برای این رژیم به شمار میرود.
در ادامه این گزارش آمده است که ارزیابیهای کنونی رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که ایران ممکن است از روند مذاکرات برای خرید زمان استفاده کند؛ موضوعی که باعث شده است ارتش این رژیم سطح آمادگی دفاعی و تهاجمی خود را حفظ کرده و تحولات را بهصورت مستمر زیر نظر داشته باشد.
در همین حال، «زئیو الکین» عضو کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی گفت: عقبنشینی ترامپ از حمله به ایران «پایان ماجرا نیست» و هدف اصلی رئیسجمهور آمریکا تنگه هرمز است و این اقدام بخشی از شیوه او در مذاکرات به شمار میرود.
همچنین یک مسئول صهیونیست در گفتوگو با «معاریو» اذعان کرد: ایران همچنان توان خود را حفظ کرده و «کارهای زیادی» علیه آن قابل انجام است.
این مقام بار دیگر نسبت به احتمال عقبنشینی واشنگتن از تقابل با ایران هشدار داد و گفت که در چنین شرایطی، رژیم صهیونیستی بهتنهایی با آنچه «تهدید ایران» خوانده است، روبهرو خواهد شد.