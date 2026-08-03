کد خبر: 1372314
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

نگرانی تل‌آویو از تنها ماندن در برابر ایران پس از عقب‌نشینی ترامپ

تل‌آویو یک رسانه عبری به نقل از منابع امنیتی و نظامی گزارش داد محافل امنیتی رژیم صهیونیستی نگران هستند که عقب‌نشینی آمریکا از گزینه حمله به ایران، تل‌آویو را به‌تنهایی در برابر آنچه «تهدید ایران» توصیف می‌کنند، قرار دهد.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «معاریو» به نقل از منابع امنیتی و نظامی گزارش داد نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای لغو حمله نظامی برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران غافلگیر نشده‌اند، اما هشدار داده‌اند هرگونه عقب‌نشینی واشنگتن از رویارویی با تهران می‌تواند رژیم صهیونیستی را به‌تنهایی در برابر ایران قرار دهد.

بر اساس این گزارش، یکی از مسئولان نظامی رژیم صهیونیستی گفته است ترامپ طی یک ماه گذشته چندین بار موضع خود را تغییر داده و تل‌آویو همچنان نمی‌داند تهدیدهای نظامی وی بخشی از راهبرد فشار بر ایران در جریان مذاکرات بوده یا اینکه واشنگتن واقعاً قصد اجرای حمله نظامی را داشته است.

به نوشته معاریو، منابع امنیتی تأکید کرده‌اند نیروی هوایی رژیم صهیونیستی، به‌ویژه سامانه‌های پدافند هوایی، همچنان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند و ارتش برای پاسخ به هرگونه حمله احتمالی ایران آماده است.

این روزنامه همچنین گزارش داد که شماری از مسئولان نظامی رژیم صهیونیستی نگران هستند عقب‌نشینی آمریکا، به ایران فرصت بدهد برنامه هسته‌ای خود را حفظ کند، بر تنگه هرمز تسلط داشته باشد و بازسازی توان موشک‌های بالستیک خود را ادامه دهد.

به گفته یکی از این مسئولان، چنین وضعیتی به معنای آن خواهد بود که آمریکا رژیم صهیونیستی را به‌تنهایی در برابر این تهدید رها می‌کند و این مسئله «خطری وجودی» برای این رژیم به شمار می‌رود.

در ادامه این گزارش آمده است که ارزیابی‌های کنونی رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که ایران ممکن است از روند مذاکرات برای خرید زمان استفاده کند؛ موضوعی که باعث شده است ارتش این رژیم سطح آمادگی دفاعی و تهاجمی خود را حفظ کرده و تحولات را به‌صورت مستمر زیر نظر داشته باشد.

در همین حال، «زئیو الکین» عضو کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی گفت: عقب‌نشینی ترامپ از حمله به ایران «پایان ماجرا نیست» و هدف اصلی رئیس‌جمهور آمریکا تنگه هرمز است و این اقدام بخشی از شیوه او در مذاکرات به شمار می‌رود.

همچنین یک مسئول صهیونیست در گفت‌وگو با «معاریو» اذعان کرد: ایران همچنان توان خود را حفظ کرده و «کارهای زیادی» علیه آن قابل انجام است.

این مقام بار دیگر نسبت به احتمال عقب‌نشینی واشنگتن از تقابل با ایران هشدار داد و گفت که در چنین شرایطی، رژیم صهیونیستی به‌تنهایی با آنچه «تهدید ایران» خوانده است، روبه‌رو خواهد شد.

برچسب ها: تل آویو ، اسرائیل ، جنگ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

بدون شرح

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

اربعین مصداق قدرت نرم است

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

جنگ ترامپ را می‌خورد!

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

جنگ روانی تنگه‌ها!

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

بخشش قاتل به احترام اربعین

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

دام جنگ

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

هر شبش شب قدر بود

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

جان شیران و سگان از هم جداست 

شروع فصل حرص و جوش! 

سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار