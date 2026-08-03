کد خبر: 1372309
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تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۴
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رئیس سازمان حشدالشعبی عراق بر حفظ امنیت زائران اربعین تاکید کرد

حش رئیس سازمان حشدالشعبی (بسیج مردمی) عراق بر اهمیت تقویت تلاش‌های اطلاعاتی و افزایش سطح آمادگی برای مشارکت در تامین امنیت زائران در مراسم اربعین امام حسین (ع) تاکید کرد.

جوان آنلاین:سازمان حشد الشعبی در بیانیه ای افزود که «فالح فیاض» رئیس سازمان حشد الشعبی روز یکشنبه برای نظارت بر اجرای وظایف محوله به یگان‌های حشدالشعبی در چارچوب طرح امنیتی برای تامین امنیت زائران و مراسم زیارت اربعین امام حسین (ع) وارد شهر مقدس کربلا شد.

در این بیانیه آمده است که فیاض پس از ورود به شهر مقدس کربلا، با «عبدالعزیز المحمداوی» رئیس ستاد نیروهای حشدالشعبی، سپهبد «تحسین عبدالمطار» دبیرکل نیروهای حشدالشعبی و «علی الزیدی» مدیر کل اداره امنیت و انضباط حشدالشعبی دیدار کرد.

در این دیدار آنها در مورد ماهیت وظایف امنیتی محول شده به یگان‌های حشد الشعبی و میزان هماهنگی با شاخه‌های مختلف نیروهای امنیتی شرکت‌کننده در تامین امنیت زیارت اربعین بحث و گفت وگو کردند.

بر اساس این بیانیه، رئیس سازمان حشدالشعبی عراق بر اهمیت تقویت تلاش‌های اطلاعاتی و افزایش سطح آمادگی که به حفظ امنیت زائران و تضمین جریان روان ورود به شهر مقدس کربلا کمک می‌کند، تاکید کرد.

فیاض بر لزوم انجام وظایف خدماتی و به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای تضمین موفقیت مراسم زیارت اربعین و فراهم کردن محیطی امن و خدمات لازم برای میلیون‌ها زائر تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام رئیس ستاد مرکزی اربعین، تاکنون بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از هموطنان برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین و زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از مرزهای کشور خارج شده‌اند و بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر نیز پس از پایان سفر به کشور بازگشته‌اند.

«علی‌اکبر پورجمشیدیان» عصر یکشنبه در بازدید از پایانه مرزی خسروی به همراه استاندار کرمانشاه و نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌اکنون حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار زائر ایرانی در کشور عراق حضور دارند و با توجه به ادامه اعزام زائران در روزهای باقی‌مانده، این آمار ممکن است افزایش یابد.

وی با بیان اینکه همه امکانات و خدمات در مرزهای ۶گانه اربعینی فراهم است، از زائران خواست برای مدیریت بهتر سفر و کاهش ازدحام، متناسب با مسیر و محل سکونت خود از ظرفیت همه مرزها استفاده کنند.

برچسب ها: حشدشعبی ، عراق ، اربعین
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