جوان آنلاین: «عبدالناصر مکی» گفت: حملات شهرکنشینان در کرانه باختری اشغالی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) از حیث تعداد و شدت بطور بیسابقهای افزایش یافته است و این تشدید حملات با حمایت و تشویق مستقیم کابینه افراطی اسرائیل رخ می دهد.
مکی افزود: این روزها شاهد تنوع در روشها و ابزارهای این حملات علیه شهروندان فلسطینی هستیم؛ شهرکنشینان گوسفندان خود را در میان مزارع و کشتزارهای فلسطینی میچرانند. شهرکنشینان برای انجام اقدامات هدفمند خرابکاری و تخریب، از جمله آتش زدن خودروها و خانهها، و حملات مستقیم تا سطح قتل و هتک حرمت، به روستاها و شهرکها حملهور میشوند.
این کارشناس فلسطینی بیان کرد: این رویکرد خشونتآمیز منجر به گسترش درگیریها و حملات شده و دهها روستا و شهرک را در سراسر استانهای کرانه باختری، به ویژه در نابلس، رامالله، جنین، طولکرم و همچنین قدس در بر گرفته است.
وی گفت: این موارد دیگر صرفاً آزار و اذیتهای فردی نیستند، بلکه به اقدامات سازمانیافته اوباشگری و تروریسم میدانی با هدف کشتار مستقیم تبدیل شدهاند، همانطور که اخیراً در شهرک «تل» و روستاهای «بیت فوریک»، «المغیر»، «جالود»، «صره»، «سنجل»، «ترمسعیا»، «ابوفلاح»، «فرعتا» و «مسافر یطا» رخ داده است.
مکی از تغییر خطرناکی در ماهیت حملات و مهاجمان پرده برداشت و تاکید کرد که افراد دخیل در این حملات، آنطور که اشغالگران سعی در به تصویر کشیدن آنها دارند، «شهرکنشینان غیرنظامی» نیستند، بلکه نظامیان ارتش اشغالگر اسرائیل هستند که لباس غیرنظامی میپوشند تا این حملات را انجام داده و بر آنها سرپوش بگذارند.
این کارشناس به عنوان نمونه به وقایع اخیر در روستای «تل» اشاره کرد. پس از کشته شدن دو نفر از مهاجمان شهرکنشین، مشخص شد که یکی فرمانده و دیگری نظامی عادی ارتش اشغالگر بودهاند که این امر دخالت کامل ارگان نظامی در این جنایات را اثبات میکند.
مکی افزود: سیاستهای کابینه اسرائیل عامل اصلی این موج خشونت است. اسموتریچ وزیر دارایی اشغالگران مشوق اقدامات شهرک نشینان است.
این کارشناس امور شهرکسازی با اشاره به هشدارهای رسانههای صهیونیستی از جمله کانال ۱۳ رژیم که اخیراً در مورد احتمال وقوع انتفاضه سوم فلسطین در نتیجه تشدید تروریسم شهرکنشینان هشدار داده بود، تاکید کرد که ادامه این وضعیت، منطقه را به سمت یک انفجار بزرگ، قریبالوقوع و فراگیر سوق میدهد.
مکی خاطرنشان کرد که در نبود هرگونه حمایت رسمی از شهروندان فلسطینی در روستاها و شهرکهای هدف قرار گرفته و ناتوانی تشکیلات خودگردان فلسطین در هرگونه حمایت از آنها، ساکنان با تشکیل کمیتههای نگهبان محلی و گروههای اجتماعی برای محافظت از خود، با این تروریسم مقابله میکنند.
این کارشناس فلسطینی بر پایداری و استقامت فلسطینیان تاکید و اعلام کرد: آنها در سرزمین و خانههای خود ریشه دارند و مناطق خود را ترک نخواهند کرد، به ویژه در مناطق شمال کرانه باختری که در خطوط مقدم ایستادهاند.