کوبا برای چهارمین بار در خاموشی سراسری فرو رفت

جوان آنلاین: اپراتور شبکه دولتی کوبا اعلام کرد که شبکه برق این کشور اواخر روز یکشنبه(به وقت محلی) از کار افتاد و این جزیره ۱۰ میلیون نفری را همزمان با قطعیهای روز افزون در خاموشی فروبرد.
قطعی برق اخیر در کوبا پس از سه قطعی سراسری در ماه ژوئیه (تیر) رخ میدهد و پس از محاصره نفتی اعمال شده از سوی ایالات متحده، زیرساختهای فرسوده انرژی آن را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
شرکت اتحادیه برق کوبا با اعلام خبر قطعی در شبکههای اجتماعی، جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است.
به نوشته رویترز، فشار بر شبکه برق کوبا همزمان با تلاش این کشور آمریکای لاتین برای تامین سوخت افزایش یافته است. این کشور پس از محاصره نفتی از سوی دولت دونالد ترامپ به دنبال ربایش نیکلاس مادورو رئیسجمهوری ونزوئلا توسط واشنگتن در ۳ ژانویه (دی ۱۴۰۴)، یک منبع مهم تامین انرژی خود را از دست داد.
ونزوئلا سالها تامین کننده اصلی نفت کوبا بود، علاوه بر ونزوئلا، واردات از مکزیک نیز به دلیل افزایش فشارهای آمریکا متوقف شده است.
بحران برق کوبا همچنین همزمان با گشایش محتاطانه در بخش به شدت کنترلشده انرژی کوبا رخ م دهد؛ اقدامی که به دلیل کمبود سوخت و تحریمهای شدید ایالات متحده رخ داده است.
هاوانا به تازگی نخستین طرح سرمایه گذاری خارجی در واردات سوخت را تصویب کرد و به نزدیک به ۲۰۰ شرکت کوبایی اجازه داد تا در توزیع عمده سوخت مشارکت داشته باشند.