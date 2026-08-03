سیاستمدار عراقی: جلوگیری از تکرار حملات خارجی به عراق ضروری است

یک سیاستمدار عراقی با اشاره به حمله اخیر آمریکا و عربستان به مواضع نیروهای حشد الشعبی (بسیج مردمی) عراق بر ضرورت اقداماتی تاکید کرد که مانع تکرار این حملات شود.

جوان آنلاین: «فراس المسلماوی»، سخنگوی ائتلاف بازسازی و توسعه عراق با اشاره به حمله اخیر به مواضع نیروهای بسیج مردمی عراق گفت: پارلمان در مورد این حملات موضع روشنی اتخاذ خواهد کرد. ائتلاف بازسازی و توسعه اقداماتی را به منظور یک موضع ملی در داخل پارلمان عراق پیش خواهد برد که حاکمیت عراق را حفظ کند و مانع نقض حریم هوایی و نهادهای امنیتی آن شود.

او افزود: قرار است پارلمان رایزنی‌های گسترده‌ای را برای بررسی سازوکار واکنش به این حملات، مطابق با قانون اساسی و قوانین جاری، و تقویت موضع عراق در مقابله با هرگونه نقض حاکمیت آن، انجام دهد.

وی بر اهمیت وحدت مواضع سیاسی در مورد مسائلی که بر امنیت و ثبات کشور تأثیر می‌گذارند، تاکید کرد.

از سوی دیگر، «قصی عباس»، نماینده پارلمان عراق، بر اهمیت بین‌المللی کردن موضوع حمله عربستان به مقر نیروهای حشد الشعبی و نقض حاکمیت عراق تاکید کرد.

وی افزود: موضع دولت و اقداماتی که در مورد حمله سعودی-آمریکایی به مقر نیروهای بسیج مردمی، اتخاذ کرد، کافی نیست و وزارت خارجه باید با اقدامات دیپلماتیک این موضوع را در سازمان ملل متحد پیگیری کند تا جامعه بین‌المللی بتواند در مورد آن بحث کند و به چنین اقدامات نقض کننده ای پایان دهد.

قصی عباس تاکید کرد: تجاوزهای عربستان پدیده جدیدی نیست؛ بلکه قبلا نیز مواردی دیده شده است؛ گرچه عراق از این مسائل عبور کرده و صفحه جدیدی را گشوده است، اما کسانی هستند که عربستان سعودی را به سمت تشدید تنش علیه عراق سوق می‌دهند.

گفتنی است که برخی مقرهای سازمان حشد الشعبی در مناطق مختلف عراق سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه هفته گذشته (۶ و ۷ مرداد) هدف حملات تجاوزکارانه مشترک آمریکا و عربستان سعودی قرار گرفت.

حشد الشعبی این حملات را «تروریستی» توصیف و اعلام کرد که در نتیجه آن، دست کم ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر دیگر مجروح شدند.

این سازمان تاکید کرد: ما این حملات را تشدید تنش‌های فوق‌العاده خطرناک، نقض صریح حاکمیت عراق و هدف قرار دادن نهادهای رسمی امنیتی کشور می‌دانیم.