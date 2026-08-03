جوان آنلاین: مقامات محلی شهر اسپوکن در شرق ایالت واشنگتن دیروز یکشنبه به وقت محلی اعلام کردند که به حدود ۶۰ هزار نفر از ساکنان این منطقه دستور تخلیه داده شده است، زیرا آتش‌سوزی‌های جنگلی تهدیدی برای این شهر است و افزودند که آتش‌سوزی‌ها در این منطقه ۶۰۰ ساختمان، از جمله خانه‌ها و واحدهای تجاری را نابود کرده است.

تام ویلیامز رئیس آتش‌نشانی اسپوکن به رویترز گفت: آتش‌سوزی‌های منطقه اسپوکن شامل سه آتش‌سوزی جداگانه و تهدیدی برای مناطق تحت دستور تخلیه است.

براساس اعلام یک تیم مدیریت حوادث فدرال، آتش‌سوزی‌ها تا دیروز یکشنبه پنج هزار و ۳۹۰ هکتار از اراضی این منطقه را در آتش سوزانده است.

ویلیامز نیز خاطرنشان کرد که آتش‌سوزی‌ها هنوز مهار نشده‌اند.

مقامات محلی در نشست خبری بعد از ظهر دیروز یکشنبه اعلام کردند که هیچ گونه جانباخته یا مجروحی تاکنون گزارش نشده است.

اما لیزا براون شهردار اسپوکن این رویداد را «بدترین فاجعه طبیعی که منطقه ما با آن روبرو شده است» توصیف کرد.

هدر روزنتریدر مدیرعامل شرکت برق این منطقه (آویستا یوتیلیتیز) گفت که حدود ۱۰ هزار مشترک برق در منطقه تا بعد از ظهر دیروز یکشنبه برق نداشتند.

مقامات ایالتی نیز اعلام کرده‌اند که بیش از ۱۰۱ هزار و ۱۷۱ هکتار در سراسر ایالت واشنگتن در حال سوختن است.

باب فرگوسن فرماندار ایالت واشنگتن نیز گفت که روز یکشنبه با دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده گفت وگو کرده و از آژانس مدیریت اضطراری فدرال درخواست کمک کرده است. فرماندار پیش‌تر در سراسر این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرده است.