جوان آنلاین: منابع لبنانی از تداوم نقض آتش بس لبنان از سوی رژیم صهیونیستی و تخریب و ویرانگری در جنوب لبنان خبر دادند و اعلام کردند که دشمن اسرائیلی به اقدامات تجاوزکارانه خود در شهرکها و روستاهای جنوب لبنان ادامه داده و پهپادهای آن نیز در مناطق جنوبی، بقاع و بیروت جولان میدهند.
این منابع از انفجارهایی در شهرک «حداثا» و نیز دو انفجار بزرگ در مناطق «المشاع» حدفاصل شهرکهای «المنصوری» و «مجدل زون» و نیز دو انفجار در شهرک «الطیبه» خبر دادند. پهپادهای رژیم صهیونیستی بمبهای انفجاری و آتشزا روی ارتفاعات «علی الطاهر» ریختند و همچنین بمب صوتی روی شهرک المنصوری انداختند.
همزمان توپخانه ارتش اشغالگر شهرک «شمع» را گلوله باران کرد و همچنین منابع لبنانی به تجاوزگری نظامیان اسرائیلی و تیراندازی آنها و نیز آتش زدن منازل واقع در منطقه «المشاع »و نیز باغات زیتون در شهرک های الطیبه و یارون اشاره کردند.
رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند 1404 ) حمله گستردهای را علیه لبنان آغاز کرد که در این حملات علاوه بر شهادت و زخمیشدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شدهاند و همچنان بخشهایی از جنوب کشور در اشغال رژیم صهیونیستی است.
بیروت و تل آویو ماه گذشته با میانجیگری واشنگتن «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزبالله عنوان شده است. این توافق که پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد، موجب توقف حملات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل نشده و با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.