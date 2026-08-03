جوان آنلاین: استانداری قدس اشغالی اعلام کرد که گروهی از شهرکنشینان صهیونیست به کلیسای ارامنه در این منطقه یورش برده و در اقدامی توهین آمیز به طور دسته جمعی در ورودی آن آب دهان خود را انداختند و به سمت کلیسا سنگ پرتاب کردند.
به گزارش ایرنا، استانداری قدس همچنین در بیانیهای اعلام کرد که راننده عرب یک دستگاه اتوبوس توسط گروهی از شهرکنشینان در قدس اشغالی مورد حمله خشونتآمیز قرار گرفت و به دلیل جراحتهای ناشی از این حمله به بیمارستان منتقل و بستری شد.
طبق این گزارش، کمیته امور کلیساها در فلسطین اشغالی اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا ابتدای ماه ژوئن حداقل ۴۵ حمله توسط شهرکنشینان و ارتش رژیم اسرائیل به مسیحیان و مقدسات آن ها ثبت شده است.