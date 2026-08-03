جوان آنلاین: نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق فردا دوشنبه به دمشق پایتخت سوریه میرود تا با احمد الشرع (ابو محمد الجولانی) رئیس دوره انتقالی سوریه دیدار کند.
براساس گزارش رووداو، این نخستین سفر رئیس اقلیم کردستان عراق به سوریه از زمان سقوط دولت بشار اسد است.
دو طرف درباره روابط اربیل و دمشق و وضعیت کردها در سوریه رایزنی خواهند کرد.
بارزانی پیشتر در آنتالیا با احمد الشرع دیدار و گفتوگو کرده بود.
خبرگزاری رسمی سوریه نیز گزارش داد که دو طرف درباره روابط فیمابین و شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک تبادل نظر خواهند کرد.
طرفین همچنین درخصوص راههای توسعه روابط و تقویت همکاری مشترک گفتوگو خواهند کرد.