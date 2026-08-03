ادعای تازه ترامپ درباره آغاز مذاکرات با ایران

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به آغاز گفتگوها با ایران، مدعی شد که درباره تنگه هرمز توافقی حاصل شده است.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که که واشنگتن در حال گفتگو با ایران درباره شکل و چارچوب مذاکرات است و این روند از شامگاه دوشنبه آغاز خواهد شد.

ترامپ همچنین مدعی شد: درباره تنگه هرمز توافقی وجود دارد و درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز توافقی حاصل خواهد شد.

وی با اشاره به حملات احتمالی آمریکا علیه ایران گفت: ما آماده حمله به آنها بودیم و این حملات ادامه پیدا می‌کرد و قرار بود یک حمله بزرگ انجام دهیم.

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و ایران از او خواسته‌اند این حمله را لغو کند.

ترامپ در ادامه مدعی شد که حمله برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران قرار بود «بزرگ‌ترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» باشد.