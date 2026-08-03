رسانه عبری: ایران به نقطه ضعف ترامپ پی برده است

جوان آنلاین: پایگاه خبری شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که ایران به نقاط ضعف ترامپ پی برده و به بهترین شکل ممکن از آن استفاده میکند.
به اعتراف این رسانه، تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور(تروریست) آمریکا بدون هیچ هدف راهبردی دچار سردرگمی باشد، ایران امتیازات بیشتری را در این تقابل کسب خواهد کرد و همین رویکرد سبب شد که با وجود قدرت عظیم نظامی آمریکا، توان بازدارندگی آن دچار ضربه شود.
در ادامه این گزارش آمده است: دونالد ترامپ از بهکارگیری زور واهمهای ندارد، اما بهنظر میرسد هنوز از بهکارگیری قاطعانه آن هراس دارد. از یک سو به ایران حمله میکند و آن را به پرداخت بهایی سنگین تهدید میکند، و از سوی دیگر، در پی مذاکرات است و درب آتشبس را باز میگذارد.
این همان نتیجه، جنگی فرسایشی است، جنگی که برای آمریکا بدون هدف نهایی روشن ادامه دارد و این دقیقاً همان عرصهای است که نظام ایران در آن مهارت دارد.
تهران درک میکند که ترامپ در بنبست قرار دارد. او نمیخواهد همه قواعد را زیر پا بگذارد و آمریکا را به جنگی منطقهای پرهزینه و طولانیمدت بکشاند که راه خروج آسانی از آن وجود نخواهد داشت.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: ایران نیازی به شکست دادن آمریکا در میدان نبرد ندارد، چرا که به اختلاف در توازن قوا با قدرت آمریکا واقف است. برای این کشور همین بس که دوام بیاورد، وقت بخرد، خطوط انرژی را مختل کند، نیروهای (متحد) را بهکار گیرد، و واشنگتن را به دورهای مکرر حمله و مذاکره بکشاند.
به اعتراف این رسانه عبری زبان: پیش از هر چیز، انتخابات میاندورهای پیشرو در افق دیده میشود. هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد این انتخابات بهتنهایی تصمیمات ترامپ را تعیین میکند، اما باور اینکه ملاحظات سیاسی در کار نیست نیز دشوار است. جنگی شدید ممکن است به دستاوردی تاریخی بینجامد، اما همچنین میتواند به تلفات و هزینههای سنگین، افزایش شدید قیمت انرژی، و پیچیدگیهایی منتهی شود که به صندوقهای رأی آمریکا نیز خواهد رسید.
نویسنده بعد از آن به سردرگمی راهبردی آمریکا در این جنگ اشاره و مینویسد: مشکل ترامپ در کمبود قدرت نظامی نیست، بلکه در فقدان اراده راهبردی است.
وی خاطر نشان کرد: آمریکا بسیار قویتر از ایران است، اما قدرتی که به تصمیمی روشن گره نخورده باشد، رنگ میبازد. ایران نه از قویتر بودن، بلکه از درک شکاف میان تهدیدهای ترامپ و آمادگی او برای پیشبرد آنها تا پایان راه، بهره میبرد. ترامپ با تصویر فرماندهی قاطع و انعطاف ناپذیر به کاخ سفید راه یافت. امروز باید بین دو گزینه ادامه جنگ و یا آتش بس که هر دو بهای سنگینی دارند، یکی را انتخاب کند.
در خاورمیانه، هر کس که نبرد را قاطعانه به سرانجام نرساند، بهزودی درمییابد که این نبرد است که سرنوشت او را رقم میزند.