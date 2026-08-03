وضعیت قرمز در ساختار سایبری رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: پایگاه خبری عبری زبان کیپا در گزارشی اعلام کرد: فرماندهی اداره امنیت سایبری اسرائیل از حمله سایبری خبر داده که میتواند دادههای مربوط به رمز ورود ایمیلهای آنها را به دست آورده و از طریق آنها پیامهای خرابکارانه اضافی به دیگر ایمیلها ارسال کند.
فرماندهی امنیت سایبری اسرائیل امروز (یکشنبه) هشداری به کاربران درباره یک کارزار فیشینگ جدید صادر کرد که خود را بهعنوان اشتراکگذاری مستندات مالی از طریق پلتفرم شیرپوینت (SharePoint) جا میزند.
در بیانیه این نهاد توضیح داده شده که پیامها ممکن است موثق بهنظر برسند، و حتی گاه از صندوقهای پستی هکشده ارسال میشوند، بهگونهای که وانمود میکنند از سوی فرد یا سازمانی شناختهشده آمدهاند.
به گفته فرماندهی امنیت سایبری رژیم صهیونیستی، در چارچوب این کارزار، کاربران پیامی دریافت میکنند که از آنان میخواهد یک فاکتور، گزارش یا سند پرداخت را باز و برای بررسی ارسال کنند. کلیک بر روی لینک پیوستشده، کاربر را به یک صفحه ورود جعلی هدایت میکند که خدمات مایکروسافت را تقلید میکند؛ در این صفحه از کاربر خواسته میشود اطلاعات حساب خود را وارد کند و گاهی نیز کد تأیید را کپی کند.
بخش مبارزه با جرایم سایبری به صهیونیستها هشدار داد که ارائه این اطلاعات میتواند به مهاجمان امکان دهد بر ایمیل کاربر مسلط شده و از آن برای انتشار پیامهای فیشینگ بیشتر استفاده کنند.
آنان در توصیههای خود به کاربران تأکید کردند: «هیچ سندی را که انتظار دریافت آن را نداشتید باز نکنید، حتی اگر از سوی شخصی باشد که میشناسید».