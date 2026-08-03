گنبد حرارتی، غرب آمریکا را به آتش کشید

هم‌زمان با آتش‌سوزی‌های گسترده در واشنگتن، حدود ۵۵ میلیون نفر در معرض گرمای خطرناک و مرگبار قرار گرفته‌اند.

جوان آنلاین: هم‌زمان با گسترش آتش‌سوزی‌های گسترده در ایالت واشنگتن، بخش وسیعی از غرب آمریکا درگیر یک «گنبد حرارتی» کم‌سابقه شده است؛ پدیده‌ای که حدود ۵۵ میلیون نفر را در معرض گرمای شدید قرار داده و خطر وقوع و گسترش آتش‌سوزی‌ها را افزایش داده است.

سی‌ان‌ان گزارش داد اغلب این افراد در بخش‌هایی از کالیفرنیا، نوادا و آریزونا زندگی می‌کنند، در حالی که هشدار گرما به مرزهای کانادا نیز کشیده شده است.‌

‌سازمان هواشناسی آمریکا هشدار داده که این سامانه پرفشار، دما را در بسیاری از مناطق غربی به سطوح بی‌سابقه رسانده و در برخی شهرها از ۴۸ درجه سانتی‌گراد نیز فراتر خواهد رفت.

همچنین بالا ماندن دمای هوا در ساعات شب، خطر گرمازدگی و مرگ ناشی از گرما را افزایش داده است.

در همین حال، ایالت‌های واشنگتن و اورگان با بالاترین سطح هشدار خطر آتش‌سوزی روبه‌رو هستند.

آتش‌سوزی گسترده در واشنگتن همچنان ادامه دارد و مقام‌های آمریکایی هشدار داده‌اند که خشکی هوا، وزش باد و گرمای شدید می‌تواند هر آتش جدیدی را به سرعت به حریقی بزرگ تبدیل کند. دود ناشی از این آتش‌سوزی‌ها نیز چندین ایالت آمریکا و بخش‌هایی از کانادا را تحت تأثیر قرار داده است.

در لس آنجلس که در معرض هشدار جدی افزایش بی‌سابقه دماست، مراکز خنک سازی و برودتی راه اندازی شده در حالی که افزایش دوباره دمای هوا برای هفته آینده در این منطقه پیش بینی شده است.شهرهای بزرگ دیگر مانند لاس وگاس و فونیکس نیز چنین مراکزی راه اندازی کرده‌اند.

همچنین مقامات آمریکا عصر شنبه به وقت محلی اعلام کردند که آتش‌سوزی‌ در بیش از ۲۵۰ هزار هکتار جنگل در ایالت واشنگتن، باعث تخلیه گسترده و قطع برق در منطقه "اسپوکن" شده است.

"دیو آپتگرو"، کمیسر اراضی عمومی ایالت واشنگتن در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که حدود ۴۰۰۰ نفر در سراسر ایالت در حال مبارزه با بیش از دوازده آتش‌سوزی هستند.

فرماندار این ایالت نیز صبح شنبه به وقت محلی وضعیت اضطراری در سراسر ایالت اعلام کرد. مقامات گفتند که در این مرحله هیچگونه مرگ و میر مربوط به آتش‌سوزی گزارش نشده است.

براساس آمارهای سرویس ملی هواشناسی آمریکا، گرمای شدید هوا هرساله در این کشور، عامل شماره یک مرگ و میر شهروندان آمریکایی مرتبط با آب و هواست. عاملی که گرما را خطرناک می‌کند، بالاماندن دمای هوا در ساعات شب است و همین موضوع باعث افزایش بیماری‌های مرتبط با گرما می‌شود. باقی ماندن هوای گرم بسیار خطرناک است و می‌تواند مرگبار باشد به خصوص برای افرادی که به تجهیزات سرمایشی دسترسی ندارند. به علاوه گرمای شدید هوا بدان معناست که سیستم درمانی شاهد افزایش مراجعات مردم مرتبط با گرمازدگی یا تشدید بیماری‌های قلبی عروقی و تنفسی خواهد بود.

آمریکا و اروپا در تابستان امسال، شاهد موج شدید گرما است. کارشناسان اعلام کردند که تغییرات اقلیمی باعث این گرما است. تاکنون ده‌ها هزار نفر نیز بر اثر موج گرما جان خود را از دست داده‌اند. گرما همچنین باعث وقوع آتش سوزی‌های گسترده در بخش‌هایی از اروپا و آمریکا شده و باعث مرگ و بی خانمانی شمار زیادی شده است. آتش سوزی‌های جنگلی بخش‌های وسیعی از کانادا را نیز درگیر کرده بود به طوری که آلودگی آن به دهها ایالت آمریکا سرایت کرد و بخش‌های وسیعی از آمریکا را آلوده کرد. این آلودگی به قدری بود که ترامپ از اعمال تعرفه بر محصولات کانادایی به عنوان یک اقدام تنبیهی در واکنش به کوتاهی کانادا در مهار آتش سوزی‌ها خبر داد.