نارضایتی کنگره از عدم شفافیت دولت ترامپ درباره جنگ علیه ایران

جوان آنلاین: یکی از سرشناسترین چهرههای امنیت ملی در حزب جمهوریخواه میگوید کنگره همچنان اطلاعات کافی دربارهٔ این مناقشه از سوی دولت دریافت نمیکند.
مایک ترنر، نمایندهٔ اوهایو، عضو کمیتهٔ نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و رئیس سابق کمیتهٔ اطلاعات این مجلس، روز یکشنبه گفت نمایندگان از میزان اطلاعات ارائهشده دربارهٔ جنگ در ایران و دیگر مسائل عمدهٔ امنیت ملی ناخرسند هستند.
ترنر در گفتگو با شبکه سیبیاس در پاسخ به این پرسش که آیا از اطلاعاتی که کنگره از زمان طرح نگرانیها دربارهٔ جلسات توجیهی جنگ در اوایل سال جاری دریافت کرده رضایت دارد یا خیر، گفت: «دولت میتواند اطلاعات بیشتری با کنگره به اشتراک بگذارد.»
وی تصریح کرد: من فکر نمیکنم هیچکس از سطح اطلاعاتی که دریافت میکنیم رضایت داشته باشد.»
او افزود هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا ابراز نگرانی کردهاند که پنتاگون باید اطلاعات بیشتری در اختیار قانونگذاران قرار دهد.
اظهارات ترنر از آن جهت حائز اهمیت است که او عموماً از اهداف دولت در قبال ایران حمایت کرده و یکی از چهرههای سرسختتر و تندروتر حزب جمهوریخواه در مسائل امنیت ملی به شمار میرود.
نیوزویک نوشته مسئله عدم ارائه اطلاعات از سوی دولت ترامپ به کنگره به منبعی مداوم از سرخوردگی در میان قانونگذاران تبدیل شده است.
در اوایل سال جاری، اعضای هر دو حزب در کمیتهٔ نیروهای مسلح مجلس نمایندگان از سطح جزئیات دریافتی از مقامات دولت دربارهٔ اهداف و عملیاتهای آمریکا در ایران شکایت کردند.
در ماه مارس، ترنر در جریان جلسهٔ استماع کمیته از مقامات پنتاگون انتقاد کرد و گفت قانونگذاران خواهان اطلاعات بیشتری دربارهٔ تصمیمگیریهای دولت هستند.
ترنر در ماه مه نیز این نگرانیها را تکرار کرد و گفت رهبران کنگره از اطلاعات ارائهشده دربارهٔ استراتژی و عملیاتهای در حال جریان ناراضی هستند. او در آن زمان در یک کنفرانس امنیتی گفت: «هیچکس از سطح اطلاعاتی که با کنگره به اشتراک گذاشته میشود رضایت ندارد.»
این نگرانیها روز یکشنبه و زمانی که ترنر مطرح کرد قانونگذاران همچنان خواهان جزئیات بیشتری دربارهٔ تحولات مربوط به ایران، اوکراین و سیاستهای دفاعی گستردهتر هستند، دوباره سرباز کرد.
اظهارات ترنر تنها نشانهٔ نگرانی جمهوریخواهان از نحوهٔ مدیریت این مناقشه توسط دولت نیست.
ماه گذشته، سناتور تام تیلیس از کارولینای شمالی با استناد به نگرانیها دربارهٔ رهبری و مدیریت پنتاگون همزمان با افزایش پرسشها دربارهٔ مدتزمان و هزینههای جنگ، گفت پیت هگزث وزیر دفاع آمریکا «اعتماد او را سلب کرده است».
ترامپ در آن زمان از هگزث دفاع کرد و گفت وزیر دفاع «کار فوقالعادهای» انجام داده است.