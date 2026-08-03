نخستین واکنش رسمی مراکش به هجوم مهاجران به سمت اسپانیا

وزارت کشور مراکش بعد از گذشت چند روز از بحران مهاجرتی در قبال اسپانیا به این موضوع واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: رشید الخلفی، سخنگوی وزارت کشور مراکش اعلام کرد که حدود ۴۰ هزار نفر در جریان موج اخیر مهاجرت غیرقانونی برای ورود به شهر سئوتا تلاش کردند.

وی اضافه کرد: تعداد واقعی مهاجرانی که به سمت شهر سئوتا حرکت کردند، حدود ۴۰ هزار نفر بود و حدود ۱۱۳۵ نفر نیز به سمت شهر ملیله رفتند. تمام افرادی که در آن زمان موفق به ورود به ملیله شده بودند، بازگردانده شدند.

الخلفی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد این رخداد نتیجه عوامل مقطعی یا خودجوش نبوده بلکه حاصل ترکیب چندین عامل مختلف بوده است. سوءاستفاده هدفمند از فضای مجازی، انتشار اطلاعات گمراه‌کننده، فعالیت شبکه‌های قاچاق انسان و برداشت‌های نادرست از برخی مقررات حقوقی و اداری که این تصور را ایجاد کردند که ورود به اروپا آسان است و پیامد قانونی ندارد.

وی بیان کرد: برخی تصمیم‌های اخیر دستگاه قضایی اسپانیا که امکان اجرای فوری روند بازگرداندن مهاجران غیرقانونیِ در دریا را محدود کرده است باعث شده برخی افراد تصور کنند اگر از طریق دریا وارد شوند، احتمال بازگردانده شدنشان کمتر خواهد بود. همین تصور موجب شده عبور از طریق شنا کردن به روش اصلی مهاجرت غیرقانونی تبدیل شود.

الخلفی درباره گزارش‌هایی که از ثبت موارد مرگ بیشتر در سئوتا حکایت دارند گفت: مسئولان مراکشی همچنان در چارچوب همکاری رسمی با دولت اسپانیا در حال بررسی صحت این اطلاعات، شمار واقعی قربانیان، هویت و تابعیت آنان هستند تا مراحل قانونی لازم تکمیل شود.

در حالی که الخلفی از کشته شدن ۱۱ تن در این جریان خبر داده است بر اساس گزارش روزنامه ال‌پائیس تعداد اجسادی که از آب‌های اطراف سئوتا بیرون کشیده شده‌اند به ۸۸ نفر رسیده است.

همچنین منابع امنیتی اسپانیا روز شنبه اعلام کردند که حدود ۶۹ هزار و ۵۰۰ مهاجر غیرقانونی که طی روزهای اخیر وارد سئوتا شده بودند، به مراکش بازگردانده شده‌اند.