جوان آنلاین: حزام الاسد، عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، دونالد ترامپ، رئیس جمهور جنایتکار و تروریست آمریکا را به خاطر تهدیدات پوچ و عقب نشینی‌های تکراری مقابل ایران به سخره گرفت.

حزام الاسد با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت: آنچه که ترامپ جنایتکار را مجبور کرد اصطلاحاً به دنبال صلح باشد، درک او از این واقعیت است که در سایه وضعیت شکننده نظامی آمریکا بعد از نابودی پایگاه‌هایش و کاهش قابلیت‌های پدافندی آن، ایران همچنان قدرت بالایی برای وارد کردن خسارات قابل توجه به رژیم صهیونیستی، دارایی‌ها و منافع آمریکا و ابزارها و منابع انرژی آن در منطقه را دارد.

وی با کنایه تاکید کرد: وقتی هزینه رویارویی افزایش می‌یابد، زبان تهدید به زبان صلح‌طلبی تغییر می‌کند.