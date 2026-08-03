۲ برابر شدن مدت زمان سفر نفتکش سعودی به دلیل دور زدن باب المندب

شرکت ویندوارد از ۲ برابر شدن مدت زمان حرکت یک نفتکش سعودی در دریا به دلیل عدم عبور از تنگه باب المندب اشاره کرد.

جوان آنلاین: شرکت ویندوارد که در حوزه اطلاعات دریایی فعالیت می کند گزارش داد، سفر یکی از نفتکش های سعودی که از طریق دماغه امید نیک در حال دریانوردی است ۵۶ روز به طول خواهد انجامید.

بر اساس این گزارش، نفتکش مذکور به جای عبور از تنگه باب المندب و یک سفر ۲۴ روزه اینک مجبور است منطقه را دور زده و سفر خود را با ۲ برابر مدت زمان طولانی تر به انجام برساند.

همزمان با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر وقوع حمله به یک کشتی، داده‌های کشتیرانی نشان‌دهنده کاهش چشمگیر تردد شناورها در تنگه باب‌المندب است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی شرکت رهگیری دریایی «کِپلر» (Kpler)، میزان تردد کشتی‌های حامل کالا از تنگه باب‌المندب طی روزهای اخیر با افت محسوسی همراه بوده است.

داده‌های این شرکت نشان می‌دهد که تعداد کشتی‌های عبوری از این آبراه در روز یکشنبه به ۱۸ فروند کاهش یافته، در حالی که این رقم در روزهای جمعه و شنبه به ترتیب ۲۸ و ۲۷ فروند ثبت شده بود.

این روند به دلیل تهدیدات جنبش انصارالله علیه کشتی های وابسته به عربستان در واکنش به محاصره یمن صورت گرفته است.